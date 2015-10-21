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بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن

المنافسات ستنطلق مطلع شهر نوفمبر المقبل على ميدان تبوك

واس- الرياض: أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن ابتداءً من اليوم الخميس حتى يوم الجمعة المقبل 29-10-2021م عبر موقع الاتحاد من خلال الرابط التالي: www.scrf.sa/login .

وأشار الاتحاد إلى أن منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ستنطلق يوم الاثنين 1 نوفمبر المقبل على ميدان تبوك للهجن، وستستمر 5 أيام بعدد 118 شوطاً، وتتضمن 36 شوطاً للحقايق و30 شوطاً لفئة اللقايا، و24 شوطاً لفئة الجذاع، و14 شوطاً للثنايا، فيما خُصِّصَ 12 شوطاً لفئة الحيل والزمول، وشوطان لسباقات الماراثون.

وحدد الاتحاد يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري كآخر أيام المهلة المسموح بها للتعديل على الأشواط، فيما سيكون اليوم الذي يليه "الجمعة 29 أكتوبر الجاري" آخر أيام فترة التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن.

وأعلن الاتحاد عن البرنامج التفصيلي لأشواط كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/Olympic_Cup ، فيما ستحضر لجنة تركيب الشرائح في ميدان تبوك للهجن ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 25-10-2021م.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن
سبق

واس- الرياض: أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن ابتداءً من اليوم الخميس حتى يوم الجمعة المقبل 29-10-2021م عبر موقع الاتحاد من خلال الرابط التالي: www.scrf.sa/login .

وأشار الاتحاد إلى أن منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ستنطلق يوم الاثنين 1 نوفمبر المقبل على ميدان تبوك للهجن، وستستمر 5 أيام بعدد 118 شوطاً، وتتضمن 36 شوطاً للحقايق و30 شوطاً لفئة اللقايا، و24 شوطاً لفئة الجذاع، و14 شوطاً للثنايا، فيما خُصِّصَ 12 شوطاً لفئة الحيل والزمول، وشوطان لسباقات الماراثون.

وحدد الاتحاد يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري كآخر أيام المهلة المسموح بها للتعديل على الأشواط، فيما سيكون اليوم الذي يليه "الجمعة 29 أكتوبر الجاري" آخر أيام فترة التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن.

وأعلن الاتحاد عن البرنامج التفصيلي لأشواط كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/Olympic_Cup ، فيما ستحضر لجنة تركيب الشرائح في ميدان تبوك للهجن ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 25-10-2021م.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
12:35 AM
اخر تعديل
21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
01:42 AM

بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن

المنافسات ستنطلق مطلع شهر نوفمبر المقبل على ميدان تبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واس- الرياض: أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن بدء التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن ابتداءً من اليوم الخميس حتى يوم الجمعة المقبل 29-10-2021م عبر موقع الاتحاد من خلال الرابط التالي: www.scrf.sa/login .

وأشار الاتحاد إلى أن منافسات كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ستنطلق يوم الاثنين 1 نوفمبر المقبل على ميدان تبوك للهجن، وستستمر 5 أيام بعدد 118 شوطاً، وتتضمن 36 شوطاً للحقايق و30 شوطاً لفئة اللقايا، و24 شوطاً لفئة الجذاع، و14 شوطاً للثنايا، فيما خُصِّصَ 12 شوطاً لفئة الحيل والزمول، وشوطان لسباقات الماراثون.

وحدد الاتحاد يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر الجاري كآخر أيام المهلة المسموح بها للتعديل على الأشواط، فيما سيكون اليوم الذي يليه "الجمعة 29 أكتوبر الجاري" آخر أيام فترة التسجيل في كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية للهجن.

وأعلن الاتحاد عن البرنامج التفصيلي لأشواط كأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/Olympic_Cup ، فيما ستحضر لجنة تركيب الشرائح في ميدان تبوك للهجن ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق 25-10-2021م.

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