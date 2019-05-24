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بالفيديو .. السيول تجرف طفلاً بنجران وشجاعة شاب تنقذه

الأهالي أشادوا ببطولته .. والمقطع لاقى رواجًا واسعًا بشبكات التواصل

تمكن الشاب زبعان علي الصقري، بتوفيق من الله، من إنقاذ طفل من موت محقق، بعدما جرفته السيول وسط موقع مأهول بالسكان بنجران.

وتفصيلاً، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو لطفل كان يلهو في مجرى السيل، فيما أشاد أهالي نجران ببطولة الشاب "الصقري" الذي أنقذه من موت محقق، بعد توفيق الله.

وشهدت منطقة نجران أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المحافظات خلال الأيام الماضية.

محمد المواسي جازان هادي آل كليب نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. السيول تجرف طفلاً بنجران وشجاعة شاب تنقذه
سبق

تمكن الشاب زبعان علي الصقري، بتوفيق من الله، من إنقاذ طفل من موت محقق، بعدما جرفته السيول وسط موقع مأهول بالسكان بنجران.

وتفصيلاً، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو لطفل كان يلهو في مجرى السيل، فيما أشاد أهالي نجران ببطولة الشاب "الصقري" الذي أنقذه من موت محقق، بعد توفيق الله.

وشهدت منطقة نجران أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المحافظات خلال الأيام الماضية.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
01:34 AM

بالفيديو .. السيول تجرف طفلاً بنجران وشجاعة شاب تنقذه

الأهالي أشادوا ببطولته .. والمقطع لاقى رواجًا واسعًا بشبكات التواصل

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مجموعة من المحررين - نجران
11
7,890

تمكن الشاب زبعان علي الصقري، بتوفيق من الله، من إنقاذ طفل من موت محقق، بعدما جرفته السيول وسط موقع مأهول بالسكان بنجران.

وتفصيلاً، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو لطفل كان يلهو في مجرى السيل، فيما أشاد أهالي نجران ببطولة الشاب "الصقري" الذي أنقذه من موت محقق، بعد توفيق الله.

وشهدت منطقة نجران أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المحافظات خلال الأيام الماضية.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,765
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,733
29 مليار ..

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31.1 مليار ..

23 إبريل
32,353

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