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بلدية أضم تخصص 42 موظفًا و130 عاملاً و40 آلية لمكافحة فيروس "كورونا"

ركزت على تكثيف تعقيم الأماكن العامة ومتابعة المحال التجارية

جندت بلدية محافظة أضم 42 موظفًا و130 عاملاً تساندهم 40 آلية، لتنفيذ خطة بلدية محافظة أضم لمكافحة فيروس كورونا، وبإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس عمر بن أحمد الزهراني، حيث تركزت الجهود على تكثيف التعقيم والرش ومتابعة المحال التجارية وإغلاق جميع الحدائق والملاعب وصوالين الحلاقة، والصوالين النسائية وقصور الأفراح وذلك تماشيًا مع التعليمات المبلغة من الجهات المختصة.

وطالب "الزهراني"، المواطنين بالتعاون مع البلدية وخصوصًا في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف المواطنين والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدًا أن البلدية تسعى جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء وأن يصرف هذا الوباء عن هذه البلاد الطاهرة.

يُذكر أن بلدية محافظة أضم تُسهم في منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والحدائق والأنشطة والمنتزهات البرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة أيدها الله، لمنع انتشار فيروس كورونا وتحقيق السلامة للجميع.

ونفذ قسم صحة البيئة بالبلدية جولات ميدانية رقابية على المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة، لتطبيق الاشتراطات الصحية وتوعية العاملين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وأغلقت كل صوالين الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وخصصت بلدية أضم رقم جوال اتصال و"واتس آب" تستقبل أي ملاحظة أو اتصال من قِبل المواطنين لتقديم كل سبل المساعدة على مدار الساعة .

أضم بلدية أضم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بلدية أضم تخصص 42 موظفًا و130 عاملاً و40 آلية لمكافحة فيروس "كورونا"
سبق

جندت بلدية محافظة أضم 42 موظفًا و130 عاملاً تساندهم 40 آلية، لتنفيذ خطة بلدية محافظة أضم لمكافحة فيروس كورونا، وبإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس عمر بن أحمد الزهراني، حيث تركزت الجهود على تكثيف التعقيم والرش ومتابعة المحال التجارية وإغلاق جميع الحدائق والملاعب وصوالين الحلاقة، والصوالين النسائية وقصور الأفراح وذلك تماشيًا مع التعليمات المبلغة من الجهات المختصة.

وطالب "الزهراني"، المواطنين بالتعاون مع البلدية وخصوصًا في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف المواطنين والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدًا أن البلدية تسعى جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء وأن يصرف هذا الوباء عن هذه البلاد الطاهرة.

يُذكر أن بلدية محافظة أضم تُسهم في منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والحدائق والأنشطة والمنتزهات البرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة أيدها الله، لمنع انتشار فيروس كورونا وتحقيق السلامة للجميع.

ونفذ قسم صحة البيئة بالبلدية جولات ميدانية رقابية على المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة، لتطبيق الاشتراطات الصحية وتوعية العاملين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وأغلقت كل صوالين الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وخصصت بلدية أضم رقم جوال اتصال و"واتس آب" تستقبل أي ملاحظة أو اتصال من قِبل المواطنين لتقديم كل سبل المساعدة على مدار الساعة .

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:54 PM

بلدية أضم تخصص 42 موظفًا و130 عاملاً و40 آلية لمكافحة فيروس "كورونا"

ركزت على تكثيف تعقيم الأماكن العامة ومتابعة المحال التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أضم
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جندت بلدية محافظة أضم 42 موظفًا و130 عاملاً تساندهم 40 آلية، لتنفيذ خطة بلدية محافظة أضم لمكافحة فيروس كورونا، وبإشراف مباشر من رئيس البلدية المهندس عمر بن أحمد الزهراني، حيث تركزت الجهود على تكثيف التعقيم والرش ومتابعة المحال التجارية وإغلاق جميع الحدائق والملاعب وصوالين الحلاقة، والصوالين النسائية وقصور الأفراح وذلك تماشيًا مع التعليمات المبلغة من الجهات المختصة.

وطالب "الزهراني"، المواطنين بالتعاون مع البلدية وخصوصًا في هذه المرحلة التي تحتاج إلى تكاتف المواطنين والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مؤكدًا أن البلدية تسعى جاهدة مع الجهات الأخرى لتطبيق جميع التعليمات، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي وشعبنا الكريم من كل سوء وأن يصرف هذا الوباء عن هذه البلاد الطاهرة.

يُذكر أن بلدية محافظة أضم تُسهم في منع التجمعات في الأماكن العامة والمفتوحة والحدائق والأنشطة والمنتزهات البرية، بالتعاون مع الجهات الأمنية ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة أيدها الله، لمنع انتشار فيروس كورونا وتحقيق السلامة للجميع.

ونفذ قسم صحة البيئة بالبلدية جولات ميدانية رقابية على المطاعم ومطاعم الوجبات السريعة، لتطبيق الاشتراطات الصحية وتوعية العاملين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وأغلقت كل صوالين الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وخصصت بلدية أضم رقم جوال اتصال و"واتس آب" تستقبل أي ملاحظة أو اتصال من قِبل المواطنين لتقديم كل سبل المساعدة على مدار الساعة .

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