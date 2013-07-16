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بالفيديو.. هبوط مرعب لطائرة بريطانية فوق رؤوس السائحين

لوحة تحذّر من الاقتراب لكنهم لا يمتثلون ويفضلون عيش الإثارة

أظهر مقطع فيديو طائرة بريطانية، وهي تقوم بهبوط مثير للرهبة، في إحدى الجزر السياحية باليونان، وبدت المركبة التجارية وهي تحلق على علوّ أمتار فقط من رؤوس المصطافين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"؛ فإن الطائرة كانت تنزل في مطار جزيرة "سكياتوس"، وثمة لوحة تحذّر الناس من الاقتراب؛ لكنهم لا يمتثلون ويفضلون الاقتراب لأجل عيش الإثارة والتقاط الصور.

لكن هذا الهبوط المثير ليس أمرًا جديدًا في هذه الجزيرة اليونانية؛ لأن الناس اعتادوا عليه، وباتوا يتابعونه بشكل يومي؛ وفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز".

وبما أن مدرج المطار قصير جدًّا ولا تتعدى مسافته 1.6 كيلومتر؛ تضطر الطائرات التي تقلع من الجزيرة، إلى الانطلاق بخزان شبه فارغ تقريبًا من الوقود.

وحين تستطيع الطائرة أن تقلع وتحمل نفسها إلى الجو؛ تقوم بالهبوط في مطار "تيسالونيكي" القريب، لأجل التزود بالوقود.

وانتقد معلقون سلوك السياح، واعتبروه نوعًا من التهور؛ لا سيما أن الريح المنبعثة من الطائرة عند الإقلاع؛ بوسعها أن تدفع الأشخاص القريبين؛ وذلك ما حصل في عدة مرات.

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بالفيديو.. هبوط مرعب لطائرة بريطانية فوق رؤوس السائحين
سبق

أظهر مقطع فيديو طائرة بريطانية، وهي تقوم بهبوط مثير للرهبة، في إحدى الجزر السياحية باليونان، وبدت المركبة التجارية وهي تحلق على علوّ أمتار فقط من رؤوس المصطافين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"؛ فإن الطائرة كانت تنزل في مطار جزيرة "سكياتوس"، وثمة لوحة تحذّر الناس من الاقتراب؛ لكنهم لا يمتثلون ويفضلون الاقتراب لأجل عيش الإثارة والتقاط الصور.

لكن هذا الهبوط المثير ليس أمرًا جديدًا في هذه الجزيرة اليونانية؛ لأن الناس اعتادوا عليه، وباتوا يتابعونه بشكل يومي؛ وفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز".

وبما أن مدرج المطار قصير جدًّا ولا تتعدى مسافته 1.6 كيلومتر؛ تضطر الطائرات التي تقلع من الجزيرة، إلى الانطلاق بخزان شبه فارغ تقريبًا من الوقود.

وحين تستطيع الطائرة أن تقلع وتحمل نفسها إلى الجو؛ تقوم بالهبوط في مطار "تيسالونيكي" القريب، لأجل التزود بالوقود.

وانتقد معلقون سلوك السياح، واعتبروه نوعًا من التهور؛ لا سيما أن الريح المنبعثة من الطائرة عند الإقلاع؛ بوسعها أن تدفع الأشخاص القريبين؛ وذلك ما حصل في عدة مرات.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
09:10 AM

بالفيديو.. هبوط مرعب لطائرة بريطانية فوق رؤوس السائحين

لوحة تحذّر من الاقتراب لكنهم لا يمتثلون ويفضلون عيش الإثارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر مقطع فيديو طائرة بريطانية، وهي تقوم بهبوط مثير للرهبة، في إحدى الجزر السياحية باليونان، وبدت المركبة التجارية وهي تحلق على علوّ أمتار فقط من رؤوس المصطافين.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل"؛ فإن الطائرة كانت تنزل في مطار جزيرة "سكياتوس"، وثمة لوحة تحذّر الناس من الاقتراب؛ لكنهم لا يمتثلون ويفضلون الاقتراب لأجل عيش الإثارة والتقاط الصور.

لكن هذا الهبوط المثير ليس أمرًا جديدًا في هذه الجزيرة اليونانية؛ لأن الناس اعتادوا عليه، وباتوا يتابعونه بشكل يومي؛ وفق ما نقلته اليوم "سكاي نيوز".

وبما أن مدرج المطار قصير جدًّا ولا تتعدى مسافته 1.6 كيلومتر؛ تضطر الطائرات التي تقلع من الجزيرة، إلى الانطلاق بخزان شبه فارغ تقريبًا من الوقود.

وحين تستطيع الطائرة أن تقلع وتحمل نفسها إلى الجو؛ تقوم بالهبوط في مطار "تيسالونيكي" القريب، لأجل التزود بالوقود.

وانتقد معلقون سلوك السياح، واعتبروه نوعًا من التهور؛ لا سيما أن الريح المنبعثة من الطائرة عند الإقلاع؛ بوسعها أن تدفع الأشخاص القريبين؛ وذلك ما حصل في عدة مرات.

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