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بتزكية بريطانية.. سعودي ينضم لفريق بحثي دولي لتحسين خطوط الشبكات الكهربائية

يعملون على إصدار "كود" يحوي توصيات لزيادة السعة دون تغيير جذري بالبنية التحتية

انضم المهندس محمد عبدالعزيز العقيل إلى فريق العمل الدولي التابع لمنظمة CIGRE العالمية ، مع مجموعة من باحثي وخبراء هندسة القوى الكهربائية؛ بهدف إيجاد طرق مبتكرة واقتصادية لتحسين أداء خطوط شبكة النقل الكهربائية ورفع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءة الشبكة بشكل كامل.

كما يعمل الفريق لإصدار "كود" يحوي توصيات لشركات الكهرباء العالمية يستعرض بعض الطرق التي تم ابتكارها لزيادة السعة الكهربائية لشبكة الكهرباء من دون أي تغييرات جذرية في بنيتها التحتية.

هذا وقد جاءت تزكية وترشيح "العقيل" من قبل اللجنة الوطنية للمنظمة على مستوى المملكة المتحدة بعد تقدمه على عدد من المهندسين والباحثين في هذا المجال.

يُذكر أن "العقيل" قد تم اختيار بحثه ضمن أفضل 10 أبحاث في مجال القوى الكهربائية على مستوى المملكة المتحدة في منافسة سابقة من هذا العام تم إعدادها وتحكيمها من قبل منظمة CIGRE.

ويشار إلى أن "العقيل" محاضر مبتعث لدرجة الدكتوراه في جامعة مانشستر من قبل كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل بالأحساء، وقد حقق عدة إنجازات مؤخرًا؛ منها اختياره كأول محاضر سعودي بجامعة شستر في المملكة المتحدة، وكذلك تم تبني طرق مبتكرة له لزيادة سعة شبكة نقل الكهرباء من قبل مركز أبحاث الطاقة عبر الابتكار التكنولوجي الكندي وشركتي الكهرباء بإنجلترا وأيرلندا.

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بتزكية بريطانية.. سعودي ينضم لفريق بحثي دولي لتحسين خطوط الشبكات الكهربائية
سبق

انضم المهندس محمد عبدالعزيز العقيل إلى فريق العمل الدولي التابع لمنظمة CIGRE العالمية ، مع مجموعة من باحثي وخبراء هندسة القوى الكهربائية؛ بهدف إيجاد طرق مبتكرة واقتصادية لتحسين أداء خطوط شبكة النقل الكهربائية ورفع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءة الشبكة بشكل كامل.

كما يعمل الفريق لإصدار "كود" يحوي توصيات لشركات الكهرباء العالمية يستعرض بعض الطرق التي تم ابتكارها لزيادة السعة الكهربائية لشبكة الكهرباء من دون أي تغييرات جذرية في بنيتها التحتية.

هذا وقد جاءت تزكية وترشيح "العقيل" من قبل اللجنة الوطنية للمنظمة على مستوى المملكة المتحدة بعد تقدمه على عدد من المهندسين والباحثين في هذا المجال.

يُذكر أن "العقيل" قد تم اختيار بحثه ضمن أفضل 10 أبحاث في مجال القوى الكهربائية على مستوى المملكة المتحدة في منافسة سابقة من هذا العام تم إعدادها وتحكيمها من قبل منظمة CIGRE.

ويشار إلى أن "العقيل" محاضر مبتعث لدرجة الدكتوراه في جامعة مانشستر من قبل كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل بالأحساء، وقد حقق عدة إنجازات مؤخرًا؛ منها اختياره كأول محاضر سعودي بجامعة شستر في المملكة المتحدة، وكذلك تم تبني طرق مبتكرة له لزيادة سعة شبكة نقل الكهرباء من قبل مركز أبحاث الطاقة عبر الابتكار التكنولوجي الكندي وشركتي الكهرباء بإنجلترا وأيرلندا.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
12:36 PM

بتزكية بريطانية.. سعودي ينضم لفريق بحثي دولي لتحسين خطوط الشبكات الكهربائية

يعملون على إصدار "كود" يحوي توصيات لزيادة السعة دون تغيير جذري بالبنية التحتية

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
0
5,881

انضم المهندس محمد عبدالعزيز العقيل إلى فريق العمل الدولي التابع لمنظمة CIGRE العالمية ، مع مجموعة من باحثي وخبراء هندسة القوى الكهربائية؛ بهدف إيجاد طرق مبتكرة واقتصادية لتحسين أداء خطوط شبكة النقل الكهربائية ورفع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءة الشبكة بشكل كامل.

كما يعمل الفريق لإصدار "كود" يحوي توصيات لشركات الكهرباء العالمية يستعرض بعض الطرق التي تم ابتكارها لزيادة السعة الكهربائية لشبكة الكهرباء من دون أي تغييرات جذرية في بنيتها التحتية.

هذا وقد جاءت تزكية وترشيح "العقيل" من قبل اللجنة الوطنية للمنظمة على مستوى المملكة المتحدة بعد تقدمه على عدد من المهندسين والباحثين في هذا المجال.

يُذكر أن "العقيل" قد تم اختيار بحثه ضمن أفضل 10 أبحاث في مجال القوى الكهربائية على مستوى المملكة المتحدة في منافسة سابقة من هذا العام تم إعدادها وتحكيمها من قبل منظمة CIGRE.

ويشار إلى أن "العقيل" محاضر مبتعث لدرجة الدكتوراه في جامعة مانشستر من قبل كلية الهندسة بجامعة الملك فيصل بالأحساء، وقد حقق عدة إنجازات مؤخرًا؛ منها اختياره كأول محاضر سعودي بجامعة شستر في المملكة المتحدة، وكذلك تم تبني طرق مبتكرة له لزيادة سعة شبكة نقل الكهرباء من قبل مركز أبحاث الطاقة عبر الابتكار التكنولوجي الكندي وشركتي الكهرباء بإنجلترا وأيرلندا.

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