النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

‏‫هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج توضح آلية الشكوى المتعلقة بالكهرباء

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق المستهلك في تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية في حال لم يكن راضياً عن بعض الخدمات المقدمة أو واجه تقصير في تقديم الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن المستهلك هو محور اهتمامها، ومن واجبها حماية المصلحة العامة، وتبين اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية، وواجباتهم.

وأشارت الهيئة أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له من قبل مقدم الخدمة، مثل:

• التأخير في إيصال الخدمة.

• حساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة.

• تعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه

• فصل الخدمة أو التأخر في إعادتها.

• التعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها.

• انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.

وبينت الهيئة أنه لضمان حقوق المستهلكين فإنه في حال وقوع أي من هذه الحالات فإن عليه اتباع الخطوات الآتية:

1- الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه.

2- إذا لم يكن راضيًا بنتيجة حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة من خلال الموقع الكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa) أو الاتصال بهاتف الهيئة المجاني (8001259000).

3- إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت لها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء).

4- إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات، فإنه يحق له أن يتظلم لدى ديوان المظالم خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ويمكن للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية من خلال الأدلة المعتمدة من الهيئة، مثل دليل تقديم الخدمة الكهربائية ودليل المعايير المضمونة المنشورة على موقع الهيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
‏‫هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج توضح آلية الشكوى المتعلقة بالكهرباء
سبق

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق المستهلك في تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية في حال لم يكن راضياً عن بعض الخدمات المقدمة أو واجه تقصير في تقديم الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن المستهلك هو محور اهتمامها، ومن واجبها حماية المصلحة العامة، وتبين اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية، وواجباتهم.

وأشارت الهيئة أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له من قبل مقدم الخدمة، مثل:

• التأخير في إيصال الخدمة.

• حساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة.

• تعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه

• فصل الخدمة أو التأخر في إعادتها.

• التعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها.

• انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.

وبينت الهيئة أنه لضمان حقوق المستهلكين فإنه في حال وقوع أي من هذه الحالات فإن عليه اتباع الخطوات الآتية:

1- الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه.

2- إذا لم يكن راضيًا بنتيجة حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة من خلال الموقع الكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa) أو الاتصال بهاتف الهيئة المجاني (8001259000).

3- إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت لها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء).

4- إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات، فإنه يحق له أن يتظلم لدى ديوان المظالم خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ويمكن للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية من خلال الأدلة المعتمدة من الهيئة، مثل دليل تقديم الخدمة الكهربائية ودليل المعايير المضمونة المنشورة على موقع الهيئة.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
03:16 PM

‏‫هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج توضح آلية الشكوى المتعلقة بالكهرباء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
2,763

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج حق المستهلك في تقديم شكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية في حال لم يكن راضياً عن بعض الخدمات المقدمة أو واجه تقصير في تقديم الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن المستهلك هو محور اهتمامها، ومن واجبها حماية المصلحة العامة، وتبين اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية، وواجباتهم.

وأشارت الهيئة أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له من قبل مقدم الخدمة، مثل:

• التأخير في إيصال الخدمة.

• حساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة.

• تعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه

• فصل الخدمة أو التأخر في إعادتها.

• التعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها.

• انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.

وبينت الهيئة أنه لضمان حقوق المستهلكين فإنه في حال وقوع أي من هذه الحالات فإن عليه اتباع الخطوات الآتية:

1- الاتصال بمقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه.

2- إذا لم يكن راضيًا بنتيجة حل الشكوى من قبل مقدم الخدمة فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة من خلال الموقع الكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa) أو الاتصال بهاتف الهيئة المجاني (8001259000).

3- إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت لها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء).

4- إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات، فإنه يحق له أن يتظلم لدى ديوان المظالم خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ويمكن للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بتقديم الخدمة الكهربائية من خلال الأدلة المعتمدة من الهيئة، مثل دليل تقديم الخدمة الكهربائية ودليل المعايير المضمونة المنشورة على موقع الهيئة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,980
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,800
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,972
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,755

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان
إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

إعادة النظر في آلية اكتشاف المواهب

ماجد البريكان
نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

نظام الإقامة المميزة يفتح آفاقًا

عبدالغني الشيخ
متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة