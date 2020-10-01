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أمانة الطائف تنشر معداتها في الشوارع وتؤكد جاهزيتها للبلاغات الطارئة

عملت على توزيع المهام لتنظيف مصارف السيول وتكثيف وجود عمال النظافة

باشرت الفِرق الميدانية التابعة لأمانة الطائف، الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة بعد عصر اليوم، وعملت على توزيع المهام لتنظيف مصارف السيول وتكثيف وجود عمال النظافة والمعدات والآليات للقيام بمهامهم الميدانية في الشوارع والأحياء السكنية.

وأكدت أمانة الطائف تكثيف المعدات والآليات في الشوارع لمباشرة أي طارئ كفتح الطرق وإزالة المياه والمخلفات التي تجرفها السيول، وكذلك إصلاح أعمدة الإنارة التي قد تتعرض للعطل المفاجئ نتيجة الأمطار.

وأشارت الأمانة إلى أن الجهود لا تزال مستمرة في مراقبة الشوارع والميادين ومباشرة الحالات الطارئة على الهاتف المجاني 940.

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أمانة الطائف تنشر معداتها في الشوارع وتؤكد جاهزيتها للبلاغات الطارئة
سبق

باشرت الفِرق الميدانية التابعة لأمانة الطائف، الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة بعد عصر اليوم، وعملت على توزيع المهام لتنظيف مصارف السيول وتكثيف وجود عمال النظافة والمعدات والآليات للقيام بمهامهم الميدانية في الشوارع والأحياء السكنية.

وأكدت أمانة الطائف تكثيف المعدات والآليات في الشوارع لمباشرة أي طارئ كفتح الطرق وإزالة المياه والمخلفات التي تجرفها السيول، وكذلك إصلاح أعمدة الإنارة التي قد تتعرض للعطل المفاجئ نتيجة الأمطار.

وأشارت الأمانة إلى أن الجهود لا تزال مستمرة في مراقبة الشوارع والميادين ومباشرة الحالات الطارئة على الهاتف المجاني 940.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
07:10 PM

أمانة الطائف تنشر معداتها في الشوارع وتؤكد جاهزيتها للبلاغات الطارئة

عملت على توزيع المهام لتنظيف مصارف السيول وتكثيف وجود عمال النظافة

A A A
متعب البقمي - الطائف
1
1,417

باشرت الفِرق الميدانية التابعة لأمانة الطائف، الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة بعد عصر اليوم، وعملت على توزيع المهام لتنظيف مصارف السيول وتكثيف وجود عمال النظافة والمعدات والآليات للقيام بمهامهم الميدانية في الشوارع والأحياء السكنية.

وأكدت أمانة الطائف تكثيف المعدات والآليات في الشوارع لمباشرة أي طارئ كفتح الطرق وإزالة المياه والمخلفات التي تجرفها السيول، وكذلك إصلاح أعمدة الإنارة التي قد تتعرض للعطل المفاجئ نتيجة الأمطار.

وأشارت الأمانة إلى أن الجهود لا تزال مستمرة في مراقبة الشوارع والميادين ومباشرة الحالات الطارئة على الهاتف المجاني 940.

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