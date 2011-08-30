قبل إجراء المشاورات غدًا .. توافق على تولي مصطفى أديب رئاسة الحكومة اللبنانية

يشغل منصب سفير لبنان لدى ألمانيا

نقلت "رويترز" عن مصدر سياسي، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا حزب الله وحركة أمل اللبنانيتين ستسميان السفير مصطفى أديب رئيسًا للحكومة في الاستشارات النيابية غدًا.

ووفقًا للوكالة، يعتزم تيار المستقبل بقيادة السياسي سعد الحريري ترشيح "أديب" للمنصب.

و"أديب" سفير لبنان لدى ألمانيا، ودعت الرئاسة إلى مشاورات نيابية يوم الاثنين لاختيار رئيس وزراء جديد وهو منصب يجب أن يشغله سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.