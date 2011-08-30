النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 910 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1226 خلال الـ24 ساعة الماضية

قبل إجراء المشاورات غدًا .. توافق على تولي مصطفى أديب رئاسة الحكومة اللبنانية

يشغل منصب سفير لبنان لدى ألمانيا

نقلت "رويترز" عن مصدر سياسي، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا حزب الله وحركة أمل اللبنانيتين ستسميان السفير مصطفى أديب رئيسًا للحكومة في الاستشارات النيابية غدًا.

ووفقًا للوكالة، يعتزم تيار المستقبل بقيادة السياسي سعد الحريري ترشيح "أديب" للمنصب.

و"أديب" سفير لبنان لدى ألمانيا، ودعت الرئاسة إلى مشاورات نيابية يوم الاثنين لاختيار رئيس وزراء جديد وهو منصب يجب أن يشغله سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قبل إجراء المشاورات غدًا .. توافق على تولي مصطفى أديب رئاسة الحكومة اللبنانية
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر سياسي، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا حزب الله وحركة أمل اللبنانيتين ستسميان السفير مصطفى أديب رئيسًا للحكومة في الاستشارات النيابية غدًا.

ووفقًا للوكالة، يعتزم تيار المستقبل بقيادة السياسي سعد الحريري ترشيح "أديب" للمنصب.

و"أديب" سفير لبنان لدى ألمانيا، ودعت الرئاسة إلى مشاورات نيابية يوم الاثنين لاختيار رئيس وزراء جديد وهو منصب يجب أن يشغله سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
09:30 PM

قبل إجراء المشاورات غدًا .. توافق على تولي مصطفى أديب رئاسة الحكومة اللبنانية

يشغل منصب سفير لبنان لدى ألمانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
110

نقلت "رويترز" عن مصدر سياسي، اليوم (الأحد)، أن ميليشيا حزب الله وحركة أمل اللبنانيتين ستسميان السفير مصطفى أديب رئيسًا للحكومة في الاستشارات النيابية غدًا.

ووفقًا للوكالة، يعتزم تيار المستقبل بقيادة السياسي سعد الحريري ترشيح "أديب" للمنصب.

و"أديب" سفير لبنان لدى ألمانيا، ودعت الرئاسة إلى مشاورات نيابية يوم الاثنين لاختيار رئيس وزراء جديد وهو منصب يجب أن يشغله سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,329
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,572
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,846
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,071

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة