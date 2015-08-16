وكيل إمارة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

نوه بالمتابعة والإشراف المباشر لرعاية الحجاج وتسهيل أداء نسكهم

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440هـ.

ونوّه الدكتور "السديري" بالمتابعة والإشراف المباشر من القيادة الرشيدة لرعاية شؤون الحجاج وتوفير سبل الراحة التامة لهم وتسخير الجهات كافة لخدمتهم وتسهيل أداء نسكهم.

وأكد وكيل إمارة الرياض أن هذا النهج المبارك يأتي متواصلاً مع ما سار عليه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبناؤه الملوك من بعده - رحمهم الله - إلى هذا العهد الزاهر.

وفي ختام التصريح، دعا الدكتور السديري، الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها، ويديم عز قيادتها ذخراً للإسلام والمسلمين.