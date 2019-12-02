بعد حادث مروري بالجوف.. ذوو "الرويلي" يناشدون نقله لمستشفى متقدم

يعاني من كسر بالحوض ونزيف بالمخ والبطين ورضة بالرئة

ناشد ذوو الشاب عبدالسلام بن عشوي الرويلي الجهات المعنية بنقل ابنهم لمستشفى متخصص للتعامل مع حالته الصحية التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

وقال شقيق الشاب ويدعى "سلطان" لـ"سبق": التقرير الطبي بحسب الأطباء المشرفين على حالة شقيقي، أفاد بأنه يعاني من كسر بالحوض ونزيف بالمخ والبطين ورضة بالرئة ويتطلب علاجًا في مستشفى أفضل ويطلب تحويله ونقله.

وأضاف: شقيقي منوّم حاليًا في العناية المركزة بمستشفى الأمير متعب بسكاكا بسبب الإصابات الخطيرة نتيجة الحادث المروري الذي تعرض له قبل 20 يومًا.