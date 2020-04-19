أمانة عسير تبدأ تركيب كاميرات المراقبة داخل أماكن التجهيز بالمطاعم

للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء والرقي بأعلى معايير السلامة

بدأت أمانة عسير والبلديات التابعة والمرتبطة وضع كاميرات مراقبة داخل أماكن التجهيز والتحضير في المطاعم والمطابخ وما في حكمها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه الخطوة ستشمل جميع البلديات التابعة والمرتبطة بالأمانة من خلال ربط أماكن التجهيز والتحضير في المطاعم والمطابخ وما في حكمها بكاميرات المراقبة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من حرص الأمانة للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء والرقي بأعلى معايير سلامة الغذاء بالمنطقة، وحماية المستهلك وضمان تقديم المنتج الغذائي بأفضل الطرق من خلال تطبيق أعلى معايير الصحة العامة و التحقق من سلامة وصلاحية المواد الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي.

وأكد أن التطبيق سيبدأ في مرحلته الأولى عبر أمانة منطقة عسير وبلدية خميس مشيط وبلديات بللسمر ورجال ألمع وبيشة وسراة عبيدة والنماص ومحايل عسير وتنومة والمجاردة والحازمي ووادي بن هشبل والحرجة, فيما ستشمل المرحلة الثانية بلديات أحد رفيدة والأمواه وصمخ طريب والواديين وبحر أبو سكينة والبرك وظهران الجنوب والبشائر وبارق وبلقرن والفرشة والربوعة وقنا وبللحمر والساحل والنقيع وبني عمرو والصبيخة وتثليث والثنية وتبالة.