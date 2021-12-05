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#الفورمولا1.. "الأرصاد" يتوقع أجواء مستقرة وغائمة بجدة قبيل انطلاق الجولة قبل الأخيرة

المركز الوطني: لا يُستبعد وجود قطرات مطر خفيفة من وقت لآخر والأجواء مناسبة جدًّا للحدث

توقّع المركز الوطني للأرصاد أجواء مستقرة غائمة إلى غائمة جزئياً على جدة؛ تزامنًا مع انطلاق منافسات الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC لـ #الفورمولا1.

وأوضح المركز أنه لا يستبعد وجود قطرات مطر خفيفة من وقت لآخر، موضحًا أن الأجواء مناسبة جدًّا للحدث.

وتشهد حلبة كورنيش جدة اليوم منافسات الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، الذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.

ويدخل الهولندي "ماكس فيرستابين" سائق فريق ريد بُل السباق الكبير، متصدراً للترتيب بعد انتهاء الجولة العشرين من السباق، والتي اختتمت مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، فيما جاء البريطاني "لويس هاميلتون" سائق فريق مرسيدس في المرتبة الثانية، فيما حلّ الفرنسي "فالتري بوتاس" في المركز الثالث.

وستكون حلبة كورنيش جدة هي أسرع حلبة شوارع على مستوى العالم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلومتراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، كما تحتوي على 7 مدرجات تم تشييدها؛ لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#الفورمولا1.. "الأرصاد" يتوقع أجواء مستقرة وغائمة بجدة قبيل انطلاق الجولة قبل الأخيرة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد أجواء مستقرة غائمة إلى غائمة جزئياً على جدة؛ تزامنًا مع انطلاق منافسات الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC لـ #الفورمولا1.

وأوضح المركز أنه لا يستبعد وجود قطرات مطر خفيفة من وقت لآخر، موضحًا أن الأجواء مناسبة جدًّا للحدث.

وتشهد حلبة كورنيش جدة اليوم منافسات الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، الذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.

ويدخل الهولندي "ماكس فيرستابين" سائق فريق ريد بُل السباق الكبير، متصدراً للترتيب بعد انتهاء الجولة العشرين من السباق، والتي اختتمت مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، فيما جاء البريطاني "لويس هاميلتون" سائق فريق مرسيدس في المرتبة الثانية، فيما حلّ الفرنسي "فالتري بوتاس" في المركز الثالث.

وستكون حلبة كورنيش جدة هي أسرع حلبة شوارع على مستوى العالم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلومتراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، كما تحتوي على 7 مدرجات تم تشييدها؛ لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
03:42 PM

#الفورمولا1.. "الأرصاد" يتوقع أجواء مستقرة وغائمة بجدة قبيل انطلاق الجولة قبل الأخيرة

المركز الوطني: لا يُستبعد وجود قطرات مطر خفيفة من وقت لآخر والأجواء مناسبة جدًّا للحدث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد أجواء مستقرة غائمة إلى غائمة جزئياً على جدة؛ تزامنًا مع انطلاق منافسات الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC لـ #الفورمولا1.

وأوضح المركز أنه لا يستبعد وجود قطرات مطر خفيفة من وقت لآخر، موضحًا أن الأجواء مناسبة جدًّا للحدث.

وتشهد حلبة كورنيش جدة اليوم منافسات الجولة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، الذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمشاركة 20 متسابقاً يمثلون 10 فرق.

ويدخل الهولندي "ماكس فيرستابين" سائق فريق ريد بُل السباق الكبير، متصدراً للترتيب بعد انتهاء الجولة العشرين من السباق، والتي اختتمت مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، فيما جاء البريطاني "لويس هاميلتون" سائق فريق مرسيدس في المرتبة الثانية، فيما حلّ الفرنسي "فالتري بوتاس" في المركز الثالث.

وستكون حلبة كورنيش جدة هي أسرع حلبة شوارع على مستوى العالم مع متوسط سرعة يصل إلى 252 كيلومتراً في الساعة، فيما تبلغ السرعة القصوى 322 كيلومتراً في الساعة حتى الوصول إلى المنعطف الأخير، كما تحتوي على 7 مدرجات تم تشييدها؛ لتمنح المشجعين إطلالة رائعة على السباق.

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