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سقوط سيدة حامل من الدور الثالث بمكة.. وفاة الجنين و"الصحة" تتفاعل

شقيقها يتهم مستشفى الولادة والأطفال عدم قبول إحالتها منذ 18 يوماً

تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى مغرّد يفيد بسقوط أخته من الدور الثالث من عمارة بمكة المكرمة، أسفر عن وفاة جنينها، متهماً مستشفى الولادة والأطفال بمكة عدم قبول إحالتها من مستشفى النور التخصصي بمكة منذ 18 يوماً.

وتفصيلاً؛ تلقت الصحة ممثلة في "الصحة 937" استغاثة من مغرّد قال فيها: نرجو منكم مساعدتنا عندي حالة إنسانية؛ أختي سقطت من الدور الثالث وهي حامل، وقد تم نقلها إلى مستشفى النور بمكة عن طريق الإسعاف.

وأضاف: تواصل مستشفى النور مع مستشفى الولادة والأطفال بمكة بطلب تحويل بعد معالجة الكسور التي تعرضت لها؛ لكن لم يتم التحويل، مشيرًا إلى أن الجنين مات، ولم يتم تحويل أخته منذ 18 يوماً.
‏‎
وطلبت الصحة على الفور بعد تلقيها الشكوى تزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل عبر المراسلة الخاصة، متمنية الشفاء العاجل لها.

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سقوط سيدة حامل من الدور الثالث بمكة.. وفاة الجنين و"الصحة" تتفاعل
سبق

تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى مغرّد يفيد بسقوط أخته من الدور الثالث من عمارة بمكة المكرمة، أسفر عن وفاة جنينها، متهماً مستشفى الولادة والأطفال بمكة عدم قبول إحالتها من مستشفى النور التخصصي بمكة منذ 18 يوماً.

وتفصيلاً؛ تلقت الصحة ممثلة في "الصحة 937" استغاثة من مغرّد قال فيها: نرجو منكم مساعدتنا عندي حالة إنسانية؛ أختي سقطت من الدور الثالث وهي حامل، وقد تم نقلها إلى مستشفى النور بمكة عن طريق الإسعاف.

وأضاف: تواصل مستشفى النور مع مستشفى الولادة والأطفال بمكة بطلب تحويل بعد معالجة الكسور التي تعرضت لها؛ لكن لم يتم التحويل، مشيرًا إلى أن الجنين مات، ولم يتم تحويل أخته منذ 18 يوماً.
‏‎
وطلبت الصحة على الفور بعد تلقيها الشكوى تزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل عبر المراسلة الخاصة، متمنية الشفاء العاجل لها.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
04:00 PM

سقوط سيدة حامل من الدور الثالث بمكة.. وفاة الجنين و"الصحة" تتفاعل

شقيقها يتهم مستشفى الولادة والأطفال عدم قبول إحالتها منذ 18 يوماً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,344

تفاعلت وزارة الصحة مع شكوى مغرّد يفيد بسقوط أخته من الدور الثالث من عمارة بمكة المكرمة، أسفر عن وفاة جنينها، متهماً مستشفى الولادة والأطفال بمكة عدم قبول إحالتها من مستشفى النور التخصصي بمكة منذ 18 يوماً.

وتفصيلاً؛ تلقت الصحة ممثلة في "الصحة 937" استغاثة من مغرّد قال فيها: نرجو منكم مساعدتنا عندي حالة إنسانية؛ أختي سقطت من الدور الثالث وهي حامل، وقد تم نقلها إلى مستشفى النور بمكة عن طريق الإسعاف.

وأضاف: تواصل مستشفى النور مع مستشفى الولادة والأطفال بمكة بطلب تحويل بعد معالجة الكسور التي تعرضت لها؛ لكن لم يتم التحويل، مشيرًا إلى أن الجنين مات، ولم يتم تحويل أخته منذ 18 يوماً.
‏‎
وطلبت الصحة على الفور بعد تلقيها الشكوى تزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل عبر المراسلة الخاصة، متمنية الشفاء العاجل لها.

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