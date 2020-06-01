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شاهد من جدة.. جولات رقابية تغلق 46 محلاً تجارياً خالفت الاحترازات

"الزهراني": نشدّد على التدابير وأبرزها قياس الحرارة والتباعد والمعقمات

أغلقت أمانة محافظة جدة، 46 محلاً تجارياً ما بين مطاعم وتموينات وبقالات وملاحم خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أنه تم رصد هذه المحال من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها أمس الأحد على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكّد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 46 محلاً بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني"؛ أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، استمرت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة، وشدّدت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوّقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأوضح وكيل الأمين: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضمن الجولات المتواصلة على مراكز التسوّق والمطاعم وخدمات التوصيل كافة؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية"، مؤكداً حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وتدعو أمانة محافظة جدة، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال (940).

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من جدة.. جولات رقابية تغلق 46 محلاً تجارياً خالفت الاحترازات
سبق

أغلقت أمانة محافظة جدة، 46 محلاً تجارياً ما بين مطاعم وتموينات وبقالات وملاحم خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أنه تم رصد هذه المحال من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها أمس الأحد على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكّد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 46 محلاً بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني"؛ أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، استمرت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة، وشدّدت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوّقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأوضح وكيل الأمين: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضمن الجولات المتواصلة على مراكز التسوّق والمطاعم وخدمات التوصيل كافة؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية"، مؤكداً حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وتدعو أمانة محافظة جدة، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال (940).

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
10:45 AM

شاهد من جدة.. جولات رقابية تغلق 46 محلاً تجارياً خالفت الاحترازات

"الزهراني": نشدّد على التدابير وأبرزها قياس الحرارة والتباعد والمعقمات

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عبدالله الراجحي - جدة
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أغلقت أمانة محافظة جدة، 46 محلاً تجارياً ما بين مطاعم وتموينات وبقالات وملاحم خالفت الأنظمة ولم تُطَبّق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني؛ أنه تم رصد هذه المحال من قِبَل مراقبي البلديات؛ إثر جولات رقابية نفّذتها أمس الأحد على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحال تجارة الجملة والتجزئة؛ للتأكّد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية، واتضح عدم تقيد 46 محلاً بالأنظمة؛ مما أدى إلى إغلاقها خوفاً من تفشي فيروس كورونا.

وبيّن "الزهراني"؛ أن أمانة جدة؛ ممثلة في بلدياتها الفرعية، استمرت في تنفيذ جولاتها الرقابية المستمرة، وشدّدت على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي من أبرزها فحص درجة حرارة العاملين والمتسوّقين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والكمامات؛ بما في ذلك إلزام القائمين على المولات والمتاجر بتوفير "الملصقات" التوعوية والإرشادية؛ تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة مرتادي هذه المتاجر.

وأوضح وكيل الأمين: "تأتي هذه الجولات الرقابية ضمن الجولات المتواصلة على مراكز التسوّق والمطاعم وخدمات التوصيل كافة؛ لضمان امتثال تلك المنشآت في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية؛ لمنع انتشار الفيروس، والتأكيد والمراقبة على استمرار منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي؛ كصالونات الحلاقة والتجميل، والمراكز الترفيهية، ودور السينما والأندية الرياضية والصحية"، مؤكداً حرص أمانة محافظة جدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين.

وتدعو أمانة محافظة جدة، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات وشكاوى عبر مركز الاتصال (940).

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