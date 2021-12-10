بالفيديو، مراسم الاستقبال الرسمية لوصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الكويت في زيارته الرسمية في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد وكبار المسؤولين في استقباله.
بالفيديو.. مراسم استقبال ولي العهد في الكويت
بالفيديو، مراسم الاستقبال الرسمية لوصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الكويت في زيارته الرسمية في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد وكبار المسؤولين في استقباله.
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بالفيديو.. مراسم استقبال ولي العهد في الكويتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-10
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
05:32 PM
بالفيديو.. مراسم استقبال ولي العهد في الكويت
بالفيديو، مراسم الاستقبال الرسمية لوصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الكويت في زيارته الرسمية في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد وكبار المسؤولين في استقباله.
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