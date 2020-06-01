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مرت 20 يوماً و"هاني" لا أثر له.. وذووه يناشدون بالبحث عنه

تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان

ما زال ذوو المفقود الشاب "هاني محسن أحمد خرمي" يواصلون البحث عنه بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وذكر شقيق المفقود لـ"سبق" أن أخاه "هاني" فُقد منذ تسعة أيام، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه.

وناشد عبر "سبق" أمير منطقة جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين: 0509884717- 0537636806

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مرت 20 يوماً و"هاني" لا أثر له.. وذووه يناشدون بالبحث عنه
سبق

ما زال ذوو المفقود الشاب "هاني محسن أحمد خرمي" يواصلون البحث عنه بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وذكر شقيق المفقود لـ"سبق" أن أخاه "هاني" فُقد منذ تسعة أيام، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه.

وناشد عبر "سبق" أمير منطقة جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين: 0509884717- 0537636806

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
10:20 PM

مرت 20 يوماً و"هاني" لا أثر له.. وذووه يناشدون بالبحث عنه

تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان

A A A
فهد كاملي - جازان
1
5,864

ما زال ذوو المفقود الشاب "هاني محسن أحمد خرمي" يواصلون البحث عنه بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وذكر شقيق المفقود لـ"سبق" أن أخاه "هاني" فُقد منذ تسعة أيام، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه.

وناشد عبر "سبق" أمير منطقة جازان ونائبه بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مؤكداً على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين: 0509884717- 0537636806

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