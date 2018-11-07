الجوف.. ترقب واستبشار بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين

تركيب لوحات الترحيب في الطرق العامة بمدن ومحافظات المنطقة

في لحظات مِلؤها الاستبشار، وزيارة وسْمها النهوض بتنمية المنطقة، ينتظر أهالي منطقة الجوف الزيارة التاريخية والميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تبشّر بمزيد من النهضة التنموية للمنطقة التي تشهدها حالياً.

وتعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمنطقة الجوف، الأسبوع المقبل، الأولى له منذ توليه مقاليد الحكم، والثانية بعد زيارته للمنطقة قبل نحو ثلاثين عاماً، عندما كان أميراً للرياض، برفقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حينها، وكان الأمير عبدالرحمن السديري أميراً للجوف.

وتستعد الجهات الحكومية بالمنطقة لاستقبال الملك المفدى، بعد التنظيم الكبير الذي قامت به، للزيارة التاريخية، وتركيب لوحات الترحيب بالطرق العامة بمدن ومحافظات المنطقة.