خلال 24 ساعة .. شرطة منفوحة تضبط ٨٠ مخالفاً بينهم مروّجو خمور

ضمن جهود شرطة الرياض خلال حملة "وطن بلا مخالف"

تواصل الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض؛ المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف"، جهودها في ضبط المشبوه فيهم بأوساط المخالفين.

وفي التفاصيل، وخلال الـ (٢٤) ساعة الماضية تمكنت القوة المكلفة بمهام الحملة بمركز شرطة منفوحة من ضبط قرابة (٨٠) شخصاً من جنسيات عدة مخالفين لنظامَي الإقامة والعمل؛ بينهم (٤) أشخاص (إثيوبيان ويمني وسوري) امتهنوا ترويج وبيع الخمور المصنعة محلياً وبحوزتهم (٨٤) قارورة؛ حيث جرى توقيفهم، وإشعار فرع النيابة العامة، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص.

يأتي ذلك تأكيداً على ما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود خلال الحملة في الإطاحة بالمشبوه فيهم عطفاً على ضبط المخالفين، ولا تزال الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها المرجوة منها.