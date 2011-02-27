"الرماح" أول امرأة سعودية تُعيَّن نائبًا لوزير العمل.. إنجازات ومحطات بمسيرتها

ضمن سلسلة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين

بوصفها أول امرأة سعودية تشغل منصب نائب وزير العمل في السعودية بالمرتبة الممتازة، تم تعيين الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" بالمرتبة الممتازة، ضمن سلسلة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمس.

وكانت الرماح قد عُينت مؤخرًا بمنصب وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجه، بوصفها ثاني سيدة تتولى منصب وكيلة وزارة في السعودية، وذلك مطلع أكتوبر الماضي. وإضافة إلى عملها هذا كُلفت الدكتورة الرماح بالإشراف العام على وكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة.

وتتميز سيرة الرماح العلمية والعملية بالعديد من المحطات والإنجازات المتميزة التي أهّلتها لتولي العديد من المهام والمسؤوليات بكفاءة واقتدار؛ فقد نالت شهادة دكتوراه في العلوم الإشعاعية والهندسة الطبية من جامعة "مانشستر" - كلية الطب والعلوم الإنسانية في عام 2007.

وقبلها نالت شهادة الماجستير في الأشعة المقطعية من جامعة "ويلز بانغور" في عام 2003. وكانت قد نالت شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود بالرياض في العلوم الإشعاعية في عام 1995.

وتعد الدكتورة الرماح عالمًا مشاركًا متعاونًا في قسم الفيزياء الطبية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وأستاذًا مساعدًا في قسم العلوم الإشعاعية بجامعة الملك سعود بالرياض.

وعملت معيدة في قسم العلوم الإشعاعية في جامعة الملك سعود بالرياض، وعملت أيضًا أخصائية في قسم العلوم الإشعاعية في الجامعة نفسها.

وخلال مسيرتها العملية مرت بكثير من المحطات المهمة، من بينها رائدة للنشاط الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بجامعة الملك سعود بالرياض، فعضو في وحدة الجودة والتطوير بكلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة، وعضو في جمعية زهرة لسرطان الثدي بالرياض، وعضو في لجنة مراجعة وتطوير البرنامج الدراسي بقسم الأشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

وكانت قبل ذلك مستشارة للمبتعثات السعوديات ببريطانيا، وممثلة المبتعثات السعوديات في المعرض السعودي في مدينة دندي الاسكتلندية في المملكة المتحدة، ومنظمة في مهرجان الأيام السعودية في مدينة مانشستر في المملكة المتحدة، وممثلة المبتعثات السعوديات في اليوم السعودي في جامعة مانشستر في المملكة المتحدة.