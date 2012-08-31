تعديل دوام الهيئة الإدارية بالمدارس الابتدائية إلى المساء يثير موجة من الجدل والاستياء‎

الإداريات يسألن: ما ذنب أطفالنا أن يحرموا من مساندة أمهاتهم في متابعة تعليمهم عن بعد

أثار قرار وزارة التعليم، بتعديل دوام الهيئة الإدارية في المرحلة الابتدائية ابتداءً من الساعة الثانية والنصف ظهرًا، موجة من استياء والجدل للكثير من الإداريين والإداريات منهم، حيث وصل وسم #انصفوا_إداريين_المدارس لترند بموقع التواصل الاجتماعي، مطالبين خلاله بمراعاة ظروفهم لمتابعة أبنائهم في المرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي.

وتفصيلاً، احتوى الوسم العديد من النقاط ذكروا فيها الإداريين والإداريات أن هذا القرار فيه إجحاف بحسب رأيهم خصوصًا للأمهات الإداريات فكل إدارية لديها أطفال في المرحلة الابتدائية ويحتاجون إلى متابعة واهتمام، وسط تساءل الإداريات وما ذنب أطفالهن أن يحرموا من مساندة أمهاتهم في متابعة تعليمهم عن بعد ، وانه حرصًا على سلامة الطالبات والمعلمات وأین نحن من هذا الحرص في الدوام ما الفرق بينها وبين المعلمة وهل الإدارية ليس لديها أطفال ومتی سیکون خروجها وكيف توفق بين عملها وبين تعليم أطفالها ومسؤوليات المنزل في حال خروجها من الدوام الساعة الثانية والنصف؟.

وقال عددٌ من إداريي المدارس إن أعمالنا مرتبطة بالطالبات والمعلمات فما الجدوى من دوامنا ونحن أنجزنا أهم الأعمال بعدم حضورنا حينما علقت الدراسة السنة الماضية، مطالبين بإعادة النظر في هذا القرار.

يُشار إلى أن "سبق" نشرت تعميمًا للوزارة عن تعديل بداية اليوم الدراسي عن بعد، للمرحلتين المتوسطة والثانوية لتكون من الساعة التاسعة صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا، حيث وجّه بذلك نائب وزير التعليم، الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، لمدير عموم التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، وفقًا لتعميم حصلت "سبق" على نسخة منه.





وأتى في التعميم أن يكون بداية دوام الهيئة الإدارية "قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون"، حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ويكون زمن الحصة في منصة "مدرستي" للمرحلتين المتوسطة والثانوية 40 دقيقة، وللمرحلة الابتدائية 35 دقيقة.