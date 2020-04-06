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بالفيديو.. مواطن يوثِّق مخالفة وافدين لمنع التجوُّل وهم يخرجون من محل "فول وتميس"

طالب بمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات النظامية لردعهم وحماية المجتمع

حصلت "سبق" على مقطع فيديو، خص به المواطن نواف المقاطي "سبق"، بعد أن وثَّق مخالفة وافدين من الجنسية الآسيوية قرار منع التجوُّل والتجمعات، على الرغم من إصدار قرار منع التجوُّل من المقام السامي، ونفَّذته وزارة الداخلية للحد من انتشار كورونا، إلا أن ذلك لم يمنعهم.

وقال المواطن نواف المقاطي، موثِّق الفيديو، لـ"سبق" إنه أثناء سيره لعمله في أحد القطاعات المستثناة من قرار منع التجوُّل شاهد عمالة تخرج، وعددهم 10 أشخاص، من محل لبيع الفول والتميس، الواقع على الشارع العام بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، متجاهلين قرار منع التجول والتجمعات خلال الـ24 ساعة بمكة المكرمة، الذي صدر من المقام السامي، ونفَّذته وزارة الداخلية للحد من انتشار ‫فيروس كورونا "كوفيد 19".

من جانبه، طالب "العتيبي" الجهات المعنية بمحاسبتهم، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم؛ وذلك لمنع تلك الممارسات التي تشكل خطورة صحية في ظل انتشار جائحة كورونا.

مكة المكرمة منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. مواطن يوثِّق مخالفة وافدين لمنع التجوُّل وهم يخرجون من محل "فول وتميس"
سبق

حصلت "سبق" على مقطع فيديو، خص به المواطن نواف المقاطي "سبق"، بعد أن وثَّق مخالفة وافدين من الجنسية الآسيوية قرار منع التجوُّل والتجمعات، على الرغم من إصدار قرار منع التجوُّل من المقام السامي، ونفَّذته وزارة الداخلية للحد من انتشار كورونا، إلا أن ذلك لم يمنعهم.

وقال المواطن نواف المقاطي، موثِّق الفيديو، لـ"سبق" إنه أثناء سيره لعمله في أحد القطاعات المستثناة من قرار منع التجوُّل شاهد عمالة تخرج، وعددهم 10 أشخاص، من محل لبيع الفول والتميس، الواقع على الشارع العام بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، متجاهلين قرار منع التجول والتجمعات خلال الـ24 ساعة بمكة المكرمة، الذي صدر من المقام السامي، ونفَّذته وزارة الداخلية للحد من انتشار ‫فيروس كورونا "كوفيد 19".

من جانبه، طالب "العتيبي" الجهات المعنية بمحاسبتهم، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم؛ وذلك لمنع تلك الممارسات التي تشكل خطورة صحية في ظل انتشار جائحة كورونا.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:49 PM

بالفيديو.. مواطن يوثِّق مخالفة وافدين لمنع التجوُّل وهم يخرجون من محل "فول وتميس"

طالب بمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات النظامية لردعهم وحماية المجتمع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
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2,899

حصلت "سبق" على مقطع فيديو، خص به المواطن نواف المقاطي "سبق"، بعد أن وثَّق مخالفة وافدين من الجنسية الآسيوية قرار منع التجوُّل والتجمعات، على الرغم من إصدار قرار منع التجوُّل من المقام السامي، ونفَّذته وزارة الداخلية للحد من انتشار كورونا، إلا أن ذلك لم يمنعهم.

وقال المواطن نواف المقاطي، موثِّق الفيديو، لـ"سبق" إنه أثناء سيره لعمله في أحد القطاعات المستثناة من قرار منع التجوُّل شاهد عمالة تخرج، وعددهم 10 أشخاص، من محل لبيع الفول والتميس، الواقع على الشارع العام بحي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، متجاهلين قرار منع التجول والتجمعات خلال الـ24 ساعة بمكة المكرمة، الذي صدر من المقام السامي، ونفَّذته وزارة الداخلية للحد من انتشار ‫فيروس كورونا "كوفيد 19".

من جانبه، طالب "العتيبي" الجهات المعنية بمحاسبتهم، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم؛ وذلك لمنع تلك الممارسات التي تشكل خطورة صحية في ظل انتشار جائحة كورونا.

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