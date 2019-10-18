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"الشريف" يحقق فضية فرق بطولة مصر الدولية لكرة الطاولة

اختتمت مساء أمس منافسات الفرق لبطولة مصر الدولية (ضمن سلسلة بطولة العالم للناشئين لكرة الطاولة) المقامة حالياً بشرم الشيخ، وحقق لاعب المنتخب السعودي خالد الشريف ولاعب بولندا (فرق) المركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارتهما من المنتخب المصري (A) بنتيجة 3-1 وشهدت المباراة منافسة قوية من كلا الطرفين وحل المنتخب المصري (B) ثالثاً .

وقد توج رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطاولة المهندس خالد الصالحي ورئيس الاتحاد المصري لكرة الطاولة ورئيس وأعضاء الاتحاد المصري لكرة الطاولة الفرق الفائزة بالبطولة.

وستقام منافسات الفردي والزوجي يوم الجمعة على مدار 3 أيام، ويشارك منتخبنا في منافسات الفردي بكل من تركي المطيري وخالد الشريف وعبدالله الزهراني وهادي أبو الرحى ومحمد السويلم.

ويشارك في البطولة أكثر من 132 لاعبًا ولاعبة يمثلون 14 دولة (السعودية - مصر - الجزائر – البحرين - كازاخستان– الهند – لبنان – نيجيريا – بولندا – روسيا – تونس – أوكرانيا) .

بطولة العالم للناشئين لكرة الطاولة المنتخب السعودي خالد الشريف

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشريف" يحقق فضية فرق بطولة مصر الدولية لكرة الطاولة
سبق

اختتمت مساء أمس منافسات الفرق لبطولة مصر الدولية (ضمن سلسلة بطولة العالم للناشئين لكرة الطاولة) المقامة حالياً بشرم الشيخ، وحقق لاعب المنتخب السعودي خالد الشريف ولاعب بولندا (فرق) المركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارتهما من المنتخب المصري (A) بنتيجة 3-1 وشهدت المباراة منافسة قوية من كلا الطرفين وحل المنتخب المصري (B) ثالثاً .

وقد توج رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطاولة المهندس خالد الصالحي ورئيس الاتحاد المصري لكرة الطاولة ورئيس وأعضاء الاتحاد المصري لكرة الطاولة الفرق الفائزة بالبطولة.

وستقام منافسات الفردي والزوجي يوم الجمعة على مدار 3 أيام، ويشارك منتخبنا في منافسات الفردي بكل من تركي المطيري وخالد الشريف وعبدالله الزهراني وهادي أبو الرحى ومحمد السويلم.

ويشارك في البطولة أكثر من 132 لاعبًا ولاعبة يمثلون 14 دولة (السعودية - مصر - الجزائر – البحرين - كازاخستان– الهند – لبنان – نيجيريا – بولندا – روسيا – تونس – أوكرانيا) .

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
08:16 PM

"الشريف" يحقق فضية فرق بطولة مصر الدولية لكرة الطاولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت مساء أمس منافسات الفرق لبطولة مصر الدولية (ضمن سلسلة بطولة العالم للناشئين لكرة الطاولة) المقامة حالياً بشرم الشيخ، وحقق لاعب المنتخب السعودي خالد الشريف ولاعب بولندا (فرق) المركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارتهما من المنتخب المصري (A) بنتيجة 3-1 وشهدت المباراة منافسة قوية من كلا الطرفين وحل المنتخب المصري (B) ثالثاً .

وقد توج رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطاولة المهندس خالد الصالحي ورئيس الاتحاد المصري لكرة الطاولة ورئيس وأعضاء الاتحاد المصري لكرة الطاولة الفرق الفائزة بالبطولة.

وستقام منافسات الفردي والزوجي يوم الجمعة على مدار 3 أيام، ويشارك منتخبنا في منافسات الفردي بكل من تركي المطيري وخالد الشريف وعبدالله الزهراني وهادي أبو الرحى ومحمد السويلم.

ويشارك في البطولة أكثر من 132 لاعبًا ولاعبة يمثلون 14 دولة (السعودية - مصر - الجزائر – البحرين - كازاخستان– الهند – لبنان – نيجيريا – بولندا – روسيا – تونس – أوكرانيا) .

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