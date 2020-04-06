بعد أن تخطى معدلها مثيله في إيطاليا وإسبانيا.. تحذيرات أمريكية من أسبوع ذروة الوفيات

مستوى الخطورة مرتفع في نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وديترويت

حذر المسؤولون الأمريكيون، اليوم الاثنين، البلاد من أسبوع ذروة الوفيات بجائحة فيروس "كورونا"، بعد أن وصل معدل زيادة حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلى مستوياته في إيطاليا وإسبانيا الدولتان الأكبر في أعداد الوفيات على مستوى العالم حتى الآن.

ولفت الأميرال بريت جيروير الطبيب وعضو قوة مهام مكافحة "كورونا" بالبيت الأبيض لبرنامج "جود مورنينج أمريكا" على شبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية، إلى أنه سيكون أسبوع ذروة دخول المستشفيات، وذروة دخول وحدات العناية المركزة، وللأسف ذروة الوفيات.

وخص "جيروير" بالتحذير نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وديترويت، مؤكداً رسالة الجراح الأمريكي جيرومي آدمز الذي شبه الأسبوع المقصود بـ"لحظة بيرل هاربور أو لحظة 11 سبتمبر بالنسبة للأمريكيين".

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الولايات المتحدة 336 ألف حالة أمس، وأصبحت الولايات المتحدة الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بأكثر من مثلي عدد الحالات في إيطاليا وإسبانيا وفقا لحسابات "رويترز" المستندة لبيانات حكومية.

وتشكو المستشفيات من نقص حاد في الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وأدوات الحماية في حين يموت المرضى المعزولين بعيدا عن أسرهم وحيدين. ويخضع نحو 90 بالمائة من الأمريكيين لأوامر بالبقاء في منازلهم من حكام ولاياتهم.