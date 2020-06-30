"لتبقى": 9 نصائح تقود إلى عزل حراري آمن يقلل من استهلاك الطاقة
قالت الحملة: التنفيذ يساهم في إطالة عمر المبنى والأثاث والأجهزة المنزلية
قدّمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، 9 نصائح عند تطبيق العزل الحراري في المباني؛ من شأنها المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ مما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، وينعكس أثر العزل على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.
وجاءت النصائح التسع كالتالي:
1- تخزيـن المـواد العازلـة للحـرارة فـي أماكن جافـة، وعـدم تعريضهـا لأشـعة الشـمس لفتـرات طويلـة، ويجـب عـدم تهشـيمها أو ثقبهـا.
ويعرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).
"لتبقى": 9 نصائح تقود إلى عزل حراري آمن يقلل من استهلاك الطاقة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-06-30
قدّمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، 9 نصائح عند تطبيق العزل الحراري في المباني؛ من شأنها المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ مما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، وينعكس أثر العزل على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.
وجاءت النصائح التسع كالتالي:
1- تخزيـن المـواد العازلـة للحـرارة فـي أماكن جافـة، وعـدم تعريضهـا لأشـعة الشـمس لفتـرات طويلـة، ويجـب عـدم تهشـيمها أو ثقبهـا.
ويعرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).
30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
01:01 PM
"لتبقى": 9 نصائح تقود إلى عزل حراري آمن يقلل من استهلاك الطاقة
قالت الحملة: التنفيذ يساهم في إطالة عمر المبنى والأثاث والأجهزة المنزلية
قدّمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، 9 نصائح عند تطبيق العزل الحراري في المباني؛ من شأنها المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ مما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، وينعكس أثر العزل على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.
وجاءت النصائح التسع كالتالي:
1- تخزيـن المـواد العازلـة للحـرارة فـي أماكن جافـة، وعـدم تعريضهـا لأشـعة الشـمس لفتـرات طويلـة، ويجـب عـدم تهشـيمها أو ثقبهـا.
ويعرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).