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"لتبقى": 9 نصائح تقود إلى عزل حراري آمن يقلل من استهلاك الطاقة

قالت الحملة: التنفيذ يساهم في إطالة عمر المبنى والأثاث والأجهزة المنزلية

قدّمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، 9 نصائح عند تطبيق العزل الحراري في المباني؛ من شأنها المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ مما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، وينعكس أثر العزل على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.

وجاءت النصائح التسع كالتالي:

1- تخزيـن المـواد العازلـة للحـرارة فـي أماكن جافـة، وعـدم تعريضهـا لأشـعة الشـمس لفتـرات طويلـة، ويجـب عـدم تهشـيمها أو ثقبهـا.

2- عنـد عـزل الأسـقف؛ يُراعـى وضـع حاجـز مـن "البلاستيك" البولـي إيثليـن أو الألياف "الفيبـر" للفصـل بيـن العـزل المائـي، وعـازل الحـرارة، وإضافة حاجـز آخـر بيـن عـازل الحـرارة والبحـص، فـي حالـة عـدم استخدام البلاط كطبقـة نهائيـة.

3- وقايـة عـوازل الحـرارة، وعـدم تعريضهـا لتلـف عنـد النقـل أو التخزيـن أو التركيـب.

4- تثبيت عوازل الحرارة دون ترك فراغات بينها تتجاوز نصف سنتيمتر.

5- إذا كان سـطح المبنـى فـوق السـطح المسـتعار مـن نـوع الجسـور المعدنيـة الشـبكية؛ فيجـب توفيـر تهويـة للفـراغ الموجـود بيـن السـقفين "المسـتعار والشبكي".

6- فـي المبانـي التـي تُسـتخدم فـي إنشـائها أو تصفيحهـا الألـواح المعدنيـة كالمسـتودعات وغـرف التبريـد؛ فإنـه يجـب مراعـاة استخدام عـوازل حـرارة مقاومـة للانصهـار، وذات مقاومـة مناسـبة للحريـق تجنبـًا للانتشـار السـريع للحريـق لا قدر الله، مثـل الفيبـر جـاس، أو الصـوف الزجاجـي، أو الصخـري.

7- أن تكـون جميـع أسـطح المـادة خاليـة مـن الغبـار أو الحتـات أو الشـحوم قبـل وضعهـا.

8- يجب أن تتم أعمال العزل الحراري بإشراف مهندس مختص.

9- عنـد شـروعك فـي بنـاء منـزل أو منشـأة يمكـن الاسـتعانة بأحـد المكاتـب الاستشارية الهندسـية المعتمـدة لضمـان تطبيـق اشـتراطات ترشـيد اسـتهلاك الكهربـاء بكـود البنـاء السـعودي.

ويعرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لتبقى": 9 نصائح تقود إلى عزل حراري آمن يقلل من استهلاك الطاقة
سبق

قدّمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، 9 نصائح عند تطبيق العزل الحراري في المباني؛ من شأنها المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ مما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، وينعكس أثر العزل على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.

وجاءت النصائح التسع كالتالي:

1- تخزيـن المـواد العازلـة للحـرارة فـي أماكن جافـة، وعـدم تعريضهـا لأشـعة الشـمس لفتـرات طويلـة، ويجـب عـدم تهشـيمها أو ثقبهـا.

2- عنـد عـزل الأسـقف؛ يُراعـى وضـع حاجـز مـن "البلاستيك" البولـي إيثليـن أو الألياف "الفيبـر" للفصـل بيـن العـزل المائـي، وعـازل الحـرارة، وإضافة حاجـز آخـر بيـن عـازل الحـرارة والبحـص، فـي حالـة عـدم استخدام البلاط كطبقـة نهائيـة.

3- وقايـة عـوازل الحـرارة، وعـدم تعريضهـا لتلـف عنـد النقـل أو التخزيـن أو التركيـب.

4- تثبيت عوازل الحرارة دون ترك فراغات بينها تتجاوز نصف سنتيمتر.

5- إذا كان سـطح المبنـى فـوق السـطح المسـتعار مـن نـوع الجسـور المعدنيـة الشـبكية؛ فيجـب توفيـر تهويـة للفـراغ الموجـود بيـن السـقفين "المسـتعار والشبكي".

6- فـي المبانـي التـي تُسـتخدم فـي إنشـائها أو تصفيحهـا الألـواح المعدنيـة كالمسـتودعات وغـرف التبريـد؛ فإنـه يجـب مراعـاة استخدام عـوازل حـرارة مقاومـة للانصهـار، وذات مقاومـة مناسـبة للحريـق تجنبـًا للانتشـار السـريع للحريـق لا قدر الله، مثـل الفيبـر جـاس، أو الصـوف الزجاجـي، أو الصخـري.

7- أن تكـون جميـع أسـطح المـادة خاليـة مـن الغبـار أو الحتـات أو الشـحوم قبـل وضعهـا.

8- يجب أن تتم أعمال العزل الحراري بإشراف مهندس مختص.

9- عنـد شـروعك فـي بنـاء منـزل أو منشـأة يمكـن الاسـتعانة بأحـد المكاتـب الاستشارية الهندسـية المعتمـدة لضمـان تطبيـق اشـتراطات ترشـيد اسـتهلاك الكهربـاء بكـود البنـاء السـعودي.

ويعرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
01:01 PM

"لتبقى": 9 نصائح تقود إلى عزل حراري آمن يقلل من استهلاك الطاقة

قالت الحملة: التنفيذ يساهم في إطالة عمر المبنى والأثاث والأجهزة المنزلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدّمت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، 9 نصائح عند تطبيق العزل الحراري في المباني؛ من شأنها المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ مما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، وينعكس أثر العزل على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية للبيئة.

وجاءت النصائح التسع كالتالي:

1- تخزيـن المـواد العازلـة للحـرارة فـي أماكن جافـة، وعـدم تعريضهـا لأشـعة الشـمس لفتـرات طويلـة، ويجـب عـدم تهشـيمها أو ثقبهـا.

2- عنـد عـزل الأسـقف؛ يُراعـى وضـع حاجـز مـن "البلاستيك" البولـي إيثليـن أو الألياف "الفيبـر" للفصـل بيـن العـزل المائـي، وعـازل الحـرارة، وإضافة حاجـز آخـر بيـن عـازل الحـرارة والبحـص، فـي حالـة عـدم استخدام البلاط كطبقـة نهائيـة.

3- وقايـة عـوازل الحـرارة، وعـدم تعريضهـا لتلـف عنـد النقـل أو التخزيـن أو التركيـب.

4- تثبيت عوازل الحرارة دون ترك فراغات بينها تتجاوز نصف سنتيمتر.

5- إذا كان سـطح المبنـى فـوق السـطح المسـتعار مـن نـوع الجسـور المعدنيـة الشـبكية؛ فيجـب توفيـر تهويـة للفـراغ الموجـود بيـن السـقفين "المسـتعار والشبكي".

6- فـي المبانـي التـي تُسـتخدم فـي إنشـائها أو تصفيحهـا الألـواح المعدنيـة كالمسـتودعات وغـرف التبريـد؛ فإنـه يجـب مراعـاة استخدام عـوازل حـرارة مقاومـة للانصهـار، وذات مقاومـة مناسـبة للحريـق تجنبـًا للانتشـار السـريع للحريـق لا قدر الله، مثـل الفيبـر جـاس، أو الصـوف الزجاجـي، أو الصخـري.

7- أن تكـون جميـع أسـطح المـادة خاليـة مـن الغبـار أو الحتـات أو الشـحوم قبـل وضعهـا.

8- يجب أن تتم أعمال العزل الحراري بإشراف مهندس مختص.

9- عنـد شـروعك فـي بنـاء منـزل أو منشـأة يمكـن الاسـتعانة بأحـد المكاتـب الاستشارية الهندسـية المعتمـدة لضمـان تطبيـق اشـتراطات ترشـيد اسـتهلاك الكهربـاء بكـود البنـاء السـعودي.

ويعرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، خصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء "فقدان حراري"، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

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