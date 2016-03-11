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الفريق الطبي التطوعي يُجري 17 عملية جراحية بالمسالك البولية والجراحة للأطفال في سيئون باليمن

واصلت معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب بالمكلا

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 17 عملية جراحية؛ منها 12 حالة مسالك بولية، و5 حالات جراحة عامة للأطفال، وذلك في اليوم الثالث ضمن حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون باليمن.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة في المركز؛ لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

كما قامت الحملة الطبية التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت؛ بإجراء 20 عملية جراحية؛ منها 17 حالة قسطرة قلب، و3 حالات جراحة قلب مفتوح، وذلك في اليوم الثالث من الحملة، ليبلغ إجمالي العمليات المنفذة منذ انطلاق الحملة 57 جراحة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة، ممثلةً في المركز، بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

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الفريق الطبي التطوعي يُجري 17 عملية جراحية بالمسالك البولية والجراحة للأطفال في سيئون باليمن
سبق

أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 17 عملية جراحية؛ منها 12 حالة مسالك بولية، و5 حالات جراحة عامة للأطفال، وذلك في اليوم الثالث ضمن حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون باليمن.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة في المركز؛ لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

كما قامت الحملة الطبية التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت؛ بإجراء 20 عملية جراحية؛ منها 17 حالة قسطرة قلب، و3 حالات جراحة قلب مفتوح، وذلك في اليوم الثالث من الحملة، ليبلغ إجمالي العمليات المنفذة منذ انطلاق الحملة 57 جراحة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة، ممثلةً في المركز، بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:33 PM

الفريق الطبي التطوعي يُجري 17 عملية جراحية بالمسالك البولية والجراحة للأطفال في سيئون باليمن

واصلت معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب بالمكلا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس؛ 17 عملية جراحية؛ منها 12 حالة مسالك بولية، و5 حالات جراحة عامة للأطفال، وذلك في اليوم الثالث ضمن حملته الطبية التطوعية لجراحة المسالك البولية والجراحة العامة للأطفال في مدينة سيئون باليمن.

وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة الحملات الطبية التي تقيمها المملكة ممثلة في المركز؛ لدعم المرضى والمحتاجين ومكافحة الأمراض في مختلف الدول ذات الاحتياج.

كما قامت الحملة الطبية التطوعية السادسة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لقسطرة القلب للأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت؛ بإجراء 20 عملية جراحية؛ منها 17 حالة قسطرة قلب، و3 حالات جراحة قلب مفتوح، وذلك في اليوم الثالث من الحملة، ليبلغ إجمالي العمليات المنفذة منذ انطلاق الحملة 57 جراحة.

وتأتي هذه الحملة المقدمة من المملكة، ممثلةً في المركز، بهدف معالجة الأطفال المصابين بأمراض القلب، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة، والوقوف إلى جانبهم والرفع من معاناة أسرهم.

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