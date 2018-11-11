تثميناً لجهود المملكة.. "فيصل بن بندر" يرعى ملتقى العطاء العربي الخامس بعد غد

"نوف بنت فيصل": هذه الاستضافة تأتي مع اختيار الرياض عاصمة للعطاء العربي

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الثلاثاء المقبل 13 نوفمبر 2018م، ملتقى العطاء العربي الخامس، أحد "مبادرات زايد العطاء" بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي تستضيفه جمعية الغد للشباب؛ تزامناً مع إعلان (الرياض) عاصمةً للعطاء العربي 2018- 2019؛ وذلك تثميناً لجهود المملكة في مجال العمل الخيري والعطاء الإنساني.

وأكدت الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة مجلس إدارة جمعية الغد للشباب، أن هذه الاستضافة تأتي مع اختيار ملتقى العطاء العربي (الرياضَ) عاصمةً للعطاء العربي 2018- 2019؛ لتعكس دور المملكة العربية السعودية الرائد في تنمية العمل الخيري، وتعزيز روح العطاء، والمسؤولية الاجتماعية في أرجاء الوطن العربي، وانطلاقاً من أهمية تفعيل المبادرات التنموية المجتمعية المستدامة في المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية.

وأشارت الأميرة نوف، إلى أن "مبادرة زايد العطاء" وبالشراكة مع جمعية "الغد" للشباب السعودية، ستعلن في ملتقى العطاء العربي عن جائزة (فارسة العطاء العربي) للأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود؛ تكريماً لجهودها ودورها الريادي في الأعمال الخيرية والإنسانية والتطوعية.

وأضافت الأميرة "نوف" أن ملتقى العطاء العربي، سيحظى بمشاركة العديد من الشخصيات العربية المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية؛ لتبادل التجارب الناجحة والخبرات والمعرفة بين الدول المشاركة، وإطلاع المشاركين على أحدث التطورات الدولية في مجال المسؤولية الاجتماعية والعطاء، وتشجيع ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع؛ فضلاً عن تحفيز القطاع الخاص للمشاركة والتفاعل في تنفيذ البرامج المجتمعية الهادفة. وكذلك إطلاق مجموعة من المبادرات الإنسانية الشبابية لتتبناها القطاعات الحكومية والخاصة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمبادرة "زايد العطاء" الدكتورعادل الشامري أن ملتقى العطاء العربي الخامس سيعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات والمعلومات، حول الاتجاهات والتقنيات وتطبيقاتها في المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى إيجاد شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لتحفيز العطاء العربي؛ كونه يستهدف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية.