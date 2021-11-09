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في بيان "الصحة" عن كورونا بالمملكة اليوم.. 49 حالة حرجة خلال 24 ساعة

حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الضحايا إلى 8806 حالات

‬أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 49 حالة مؤكدة، وتعافي 57 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549022 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537990 حالة، وسُجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8806 حالات.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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في بيان "الصحة" عن كورونا بالمملكة اليوم.. 49 حالة حرجة خلال 24 ساعة
سبق

‬أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 49 حالة مؤكدة، وتعافي 57 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549022 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537990 حالة، وسُجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8806 حالات.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
04:57 PM

في بيان "الصحة" عن كورونا بالمملكة اليوم.. 49 حالة حرجة خلال 24 ساعة

حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الضحايا إلى 8806 حالات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,624

‬أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 49 حالة مؤكدة، وتعافي 57 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549022 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537990 حالة، وسُجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8806 حالات.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,272
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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