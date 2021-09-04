"الصحة": تسجيل 138 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 4 سبتمبر 2021، تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545123 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 211 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 533843 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8572 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2708 والحالات الحرجة 750 حالة.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة": تسجيل 138 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-09-04
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 4 سبتمبر 2021، تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545123 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 211 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 533843 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8572 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2708 والحالات الحرجة 750 حالة.
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
03:40 PM
اخر تعديل
04 سبتمبر 2021 - 27 محرّم 1443
11:37 PM
"الصحة": تسجيل 138 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 4 سبتمبر 2021، تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545123 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 211 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 533843 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8572 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2708 والحالات الحرجة 750 حالة.