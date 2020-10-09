النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاصيل محاولة خطف حاكمة ولاية ميشيغان الأمريكية والقيام بانقلاب

الخطة: اقتحام مبنى الكابيتول واحتجاز رهائن وهجمات بقنابل مولوتوف والمتفجرات

قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميشيغان الديموقراطية غريتشن ويتمير.

وأصبحت ويتمير هدفاً للمشكّكين في وجود فيروس كورونا بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون إنّ مؤامرة الاختطاف شملت ستة رجال خطّطوا لإجراء "محاكمة بتهمة الخيانة" لها، طبقاً لـ"بي بي سي".

وقالت ويتمير: "لا مكان للكراهية والتعصب والعنف" في ميشيغان، واصفة المتهمين بـ "الفاسدين".

ووفقاً لإفادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، حضر مصدر سري لإنفاذ القانون، اجتماعاً في يونيو في دبلن في أوهايو، ناقشت خلاله مجموعة من عناصر ميليشيات في ميشيغان، الإطاحة بحكومات الولاية "التي يعتقدون أنها تنتهك دستور الولايات المتحدة".

وتنص وثيقة الاتهام على أنّ عديداً من الأعضاء تحدثوا عن قتل "طغاة" أو "خطف" حاكمة الولاية.

وفي أحد مقاطع الفيديو، استنكر أحد المشتبه فيهم دور الدولة في تحديد موعد إعادة فتح الصالات الرياضية في أثناء إغلاق فيروس كورونا.

واعتقل المحققون ثلاثة عشر شخصاً في القضية.

ويقال إنّ ستة من الرجال المتهمين، خمسة منهم من ميشيغان وواحد من ديلاوير، خطّطوا لإجراء "محاكمة بتهمة الخيانة" ضد ويتمير.

وكشفت السلطات عن المشتبه فيهم الستة، وهم: آدم فوكس، وباري كروفت، وكالب فرانكس، ودانييل هاريس، وبراندون كاسيرت، وتاي غاربين، الذين دهمت السلطات منزلهم يوم الأربعاء.

ويواجه السبعة الآخرون تهماً بالإرهاب وجرائم تتعلق بالعصابات في محكمة الولاية، فيما يتعلق بمؤامرة الاختطاف.

وكانت المجموعة ترغب في جمع نحو "200 رجل" لاقتحام مبنى الكابيتول واحتجاز رهائن، بمن فيهم حاكمة الولاية.. وكانوا يأملون في تفعيل خطتهم قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وخططوا لمهاجمة الحاكمة في منزلها في حال فشل الخطة الأولى، وفق ما قاله المسؤولون.

وقال المدعي الأمريكي للمنطقة الغربية في ميشيغان إنّ المتهمين "نسقوا مراقبة منزل حاكمة الولاية"، مضيفاً أنهم خطّطوا أيضاً لهجمات بقنابل مولوتوف على ضباط الشرطة، واشتروا صاعقاً كهربائياً، وجمعوا أموالهم لشراء المتفجرات والمعدات اللازمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تفاصيل محاولة خطف حاكمة ولاية ميشيغان الأمريكية والقيام بانقلاب
سبق

قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميشيغان الديموقراطية غريتشن ويتمير.

وأصبحت ويتمير هدفاً للمشكّكين في وجود فيروس كورونا بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون إنّ مؤامرة الاختطاف شملت ستة رجال خطّطوا لإجراء "محاكمة بتهمة الخيانة" لها، طبقاً لـ"بي بي سي".

وقالت ويتمير: "لا مكان للكراهية والتعصب والعنف" في ميشيغان، واصفة المتهمين بـ "الفاسدين".

ووفقاً لإفادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، حضر مصدر سري لإنفاذ القانون، اجتماعاً في يونيو في دبلن في أوهايو، ناقشت خلاله مجموعة من عناصر ميليشيات في ميشيغان، الإطاحة بحكومات الولاية "التي يعتقدون أنها تنتهك دستور الولايات المتحدة".

وتنص وثيقة الاتهام على أنّ عديداً من الأعضاء تحدثوا عن قتل "طغاة" أو "خطف" حاكمة الولاية.

وفي أحد مقاطع الفيديو، استنكر أحد المشتبه فيهم دور الدولة في تحديد موعد إعادة فتح الصالات الرياضية في أثناء إغلاق فيروس كورونا.

واعتقل المحققون ثلاثة عشر شخصاً في القضية.

ويقال إنّ ستة من الرجال المتهمين، خمسة منهم من ميشيغان وواحد من ديلاوير، خطّطوا لإجراء "محاكمة بتهمة الخيانة" ضد ويتمير.

وكشفت السلطات عن المشتبه فيهم الستة، وهم: آدم فوكس، وباري كروفت، وكالب فرانكس، ودانييل هاريس، وبراندون كاسيرت، وتاي غاربين، الذين دهمت السلطات منزلهم يوم الأربعاء.

ويواجه السبعة الآخرون تهماً بالإرهاب وجرائم تتعلق بالعصابات في محكمة الولاية، فيما يتعلق بمؤامرة الاختطاف.

وكانت المجموعة ترغب في جمع نحو "200 رجل" لاقتحام مبنى الكابيتول واحتجاز رهائن، بمن فيهم حاكمة الولاية.. وكانوا يأملون في تفعيل خطتهم قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وخططوا لمهاجمة الحاكمة في منزلها في حال فشل الخطة الأولى، وفق ما قاله المسؤولون.

وقال المدعي الأمريكي للمنطقة الغربية في ميشيغان إنّ المتهمين "نسقوا مراقبة منزل حاكمة الولاية"، مضيفاً أنهم خطّطوا أيضاً لهجمات بقنابل مولوتوف على ضباط الشرطة، واشتروا صاعقاً كهربائياً، وجمعوا أموالهم لشراء المتفجرات والمعدات اللازمة.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442
01:06 PM

تفاصيل محاولة خطف حاكمة ولاية ميشيغان الأمريكية والقيام بانقلاب

الخطة: اقتحام مبنى الكابيتول واحتجاز رهائن وهجمات بقنابل مولوتوف والمتفجرات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,819

قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميشيغان الديموقراطية غريتشن ويتمير.

وأصبحت ويتمير هدفاً للمشكّكين في وجود فيروس كورونا بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون إنّ مؤامرة الاختطاف شملت ستة رجال خطّطوا لإجراء "محاكمة بتهمة الخيانة" لها، طبقاً لـ"بي بي سي".

وقالت ويتمير: "لا مكان للكراهية والتعصب والعنف" في ميشيغان، واصفة المتهمين بـ "الفاسدين".

ووفقاً لإفادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي، حضر مصدر سري لإنفاذ القانون، اجتماعاً في يونيو في دبلن في أوهايو، ناقشت خلاله مجموعة من عناصر ميليشيات في ميشيغان، الإطاحة بحكومات الولاية "التي يعتقدون أنها تنتهك دستور الولايات المتحدة".

وتنص وثيقة الاتهام على أنّ عديداً من الأعضاء تحدثوا عن قتل "طغاة" أو "خطف" حاكمة الولاية.

وفي أحد مقاطع الفيديو، استنكر أحد المشتبه فيهم دور الدولة في تحديد موعد إعادة فتح الصالات الرياضية في أثناء إغلاق فيروس كورونا.

واعتقل المحققون ثلاثة عشر شخصاً في القضية.

ويقال إنّ ستة من الرجال المتهمين، خمسة منهم من ميشيغان وواحد من ديلاوير، خطّطوا لإجراء "محاكمة بتهمة الخيانة" ضد ويتمير.

وكشفت السلطات عن المشتبه فيهم الستة، وهم: آدم فوكس، وباري كروفت، وكالب فرانكس، ودانييل هاريس، وبراندون كاسيرت، وتاي غاربين، الذين دهمت السلطات منزلهم يوم الأربعاء.

ويواجه السبعة الآخرون تهماً بالإرهاب وجرائم تتعلق بالعصابات في محكمة الولاية، فيما يتعلق بمؤامرة الاختطاف.

وكانت المجموعة ترغب في جمع نحو "200 رجل" لاقتحام مبنى الكابيتول واحتجاز رهائن، بمن فيهم حاكمة الولاية.. وكانوا يأملون في تفعيل خطتهم قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وخططوا لمهاجمة الحاكمة في منزلها في حال فشل الخطة الأولى، وفق ما قاله المسؤولون.

وقال المدعي الأمريكي للمنطقة الغربية في ميشيغان إنّ المتهمين "نسقوا مراقبة منزل حاكمة الولاية"، مضيفاً أنهم خطّطوا أيضاً لهجمات بقنابل مولوتوف على ضباط الشرطة، واشتروا صاعقاً كهربائياً، وجمعوا أموالهم لشراء المتفجرات والمعدات اللازمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,744
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,363
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,649
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,235

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة