إجراء عملية ترقيع الصلب المشقوق لمولود في خميس مشيط

على يد فريق طبي بمستشفى الولادة.. والرضيع عمره يومان

تمكن فريق طبي ‏بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الدكتور افرايم اونيا؛ من إجراء عملية ترقيع الصلب المشقوق لمولود يبلغ يومين من العمر.

وتم استقبال الحالة قادمة من أحد المستشفيات، فيما تكمن خطورة مثل هذه العمليات في حاجة الطفل للعناية الفائقة قبل وأثناء وبعد العملية، من قبل عناية حديثي الولادة والتخدير، إضافة إلى التفاصيل الدقيقة للجراحة لإمكانية تغطية الكيس الشوكي المكشوف.

وتعد هذه العملية الأولى من نوعها في المستشفى، كما أنها تأتي امتداداً لعدد من العمليات النوعية للمواليد والأطفال التي أجريت في المستشفى.