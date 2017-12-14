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"وقت اللياقة" تختتم المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

استمر لـ3 أيام بحضور كبير

سبق - الرياض

اختتمت فعاليات المعرض التوعوي بأضرار المخدرات الذي نظمته شركة "لجام"، المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وشهد المعرض الذي أقيم في نادي وقت اللياقة (فيتنس) فرع الغدير بالرياض لمدة 3 أيام، حضورًا وتفاعلًا كبيرين من زوار ومنسوبي ومشتركي وقت اللياقة.

وعرضت شاشات تفاعلية تحتوي على معلومات عن أعراض المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب مشاهدة مواد عينية عن المخدرات، بوجود خبراء من المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لشرح أضرار المخدرات وتقديم الاستشارات والحلول لمتعاطي المخدرات، وفي ختام المعرض قدم مستشار الأمن والسلامة في وقت اللياقة وليد الطويل، درعاً تذكارياً وشهادة شكر لمدير إدارة المعارض والندوات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات يوسف الميمان، وشهادات شكر وتقدير لكل من أسهم في إنجاح وإقامة هذا المعرض.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة، لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة علي الصقري، أن استضافة المعرض التوعي للمخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، وحرصاً من وقت اللياقة لتحقيق التكامل المجتمعي لمعالجة الكثير من القضايا التي تهم كافة فئات المجتمع.

وأوضح "الصقري" أن القطاع الخاص، وتحديدًا المهتم في الرياضة له دور كبير فيما يتعلق بالتعريف بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية الكبيرة على كافة أفراد الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن (لجام) ظلت ومنذ سنوات طويلة تضطلع بدورها في المشاركة في كافة الفعاليات التي تستهدف نشر التوعية والإرشاد في القضايا التي تهم المجتمع السعوي.

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"وقت اللياقة" تختتم المعرض التوعوي بأضرار المخدرات
سبق

سبق - الرياض

اختتمت فعاليات المعرض التوعوي بأضرار المخدرات الذي نظمته شركة "لجام"، المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وشهد المعرض الذي أقيم في نادي وقت اللياقة (فيتنس) فرع الغدير بالرياض لمدة 3 أيام، حضورًا وتفاعلًا كبيرين من زوار ومنسوبي ومشتركي وقت اللياقة.

وعرضت شاشات تفاعلية تحتوي على معلومات عن أعراض المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب مشاهدة مواد عينية عن المخدرات، بوجود خبراء من المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لشرح أضرار المخدرات وتقديم الاستشارات والحلول لمتعاطي المخدرات، وفي ختام المعرض قدم مستشار الأمن والسلامة في وقت اللياقة وليد الطويل، درعاً تذكارياً وشهادة شكر لمدير إدارة المعارض والندوات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات يوسف الميمان، وشهادات شكر وتقدير لكل من أسهم في إنجاح وإقامة هذا المعرض.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة، لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة علي الصقري، أن استضافة المعرض التوعي للمخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، وحرصاً من وقت اللياقة لتحقيق التكامل المجتمعي لمعالجة الكثير من القضايا التي تهم كافة فئات المجتمع.

وأوضح "الصقري" أن القطاع الخاص، وتحديدًا المهتم في الرياضة له دور كبير فيما يتعلق بالتعريف بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية الكبيرة على كافة أفراد الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن (لجام) ظلت ومنذ سنوات طويلة تضطلع بدورها في المشاركة في كافة الفعاليات التي تستهدف نشر التوعية والإرشاد في القضايا التي تهم المجتمع السعوي.

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
07:33 PM

"وقت اللياقة" تختتم المعرض التوعوي بأضرار المخدرات

استمر لـ3 أيام بحضور كبير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,813

سبق - الرياض

اختتمت فعاليات المعرض التوعوي بأضرار المخدرات الذي نظمته شركة "لجام"، المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وشهد المعرض الذي أقيم في نادي وقت اللياقة (فيتنس) فرع الغدير بالرياض لمدة 3 أيام، حضورًا وتفاعلًا كبيرين من زوار ومنسوبي ومشتركي وقت اللياقة.

وعرضت شاشات تفاعلية تحتوي على معلومات عن أعراض المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، إلى جانب مشاهدة مواد عينية عن المخدرات، بوجود خبراء من المديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ لشرح أضرار المخدرات وتقديم الاستشارات والحلول لمتعاطي المخدرات، وفي ختام المعرض قدم مستشار الأمن والسلامة في وقت اللياقة وليد الطويل، درعاً تذكارياً وشهادة شكر لمدير إدارة المعارض والندوات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات يوسف الميمان، وشهادات شكر وتقدير لكل من أسهم في إنجاح وإقامة هذا المعرض.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة، لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة علي الصقري، أن استضافة المعرض التوعي للمخدرات بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، يأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركة، وحرصاً من وقت اللياقة لتحقيق التكامل المجتمعي لمعالجة الكثير من القضايا التي تهم كافة فئات المجتمع.

وأوضح "الصقري" أن القطاع الخاص، وتحديدًا المهتم في الرياضة له دور كبير فيما يتعلق بالتعريف بأضرار المخدرات وتأثيراتها السلبية الكبيرة على كافة أفراد الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن (لجام) ظلت ومنذ سنوات طويلة تضطلع بدورها في المشاركة في كافة الفعاليات التي تستهدف نشر التوعية والإرشاد في القضايا التي تهم المجتمع السعوي.

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