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سعود الشريف يُتوَّج بكأس بطولة الجولف في الأردن

تُوِّج لاعب المنتخب السعودي للجولف سعود الشريف بجائزة المركز الأول في بطولة الأردن المفتوحة 2021 للجولف التي اختُتمت منافساتها اليوم السبت في ملاعب إيلا في مدينة العقبة.

وتُوِّج سعود الشريف بكأس البطولة في حضور الأمير خالد بن سعود الفيصل، ومدربه الوطني علي بلحارث.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سعود الشريف يُتوَّج بكأس بطولة الجولف في الأردن
سبق

تُوِّج لاعب المنتخب السعودي للجولف سعود الشريف بجائزة المركز الأول في بطولة الأردن المفتوحة 2021 للجولف التي اختُتمت منافساتها اليوم السبت في ملاعب إيلا في مدينة العقبة.

وتُوِّج سعود الشريف بكأس البطولة في حضور الأمير خالد بن سعود الفيصل، ومدربه الوطني علي بلحارث.

23 أكتوبر 2021 - 17 ربيع الأول 1443
09:30 PM

سعود الشريف يُتوَّج بكأس بطولة الجولف في الأردن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوِّج لاعب المنتخب السعودي للجولف سعود الشريف بجائزة المركز الأول في بطولة الأردن المفتوحة 2021 للجولف التي اختُتمت منافساتها اليوم السبت في ملاعب إيلا في مدينة العقبة.

وتُوِّج سعود الشريف بكأس البطولة في حضور الأمير خالد بن سعود الفيصل، ومدربه الوطني علي بلحارث.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,432
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,989
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