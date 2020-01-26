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الثانية خلال ساعات .. مجزرة حوثية جديدة ضحاياها امرأة ومسعف

الانقلابيون قصفوا قرية السبعة العليا جنوبي حيس بمدافع "الهاون"

قُتل وأصيب أكثر من خمسة مدنيين من جرّاء قصف شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مناطق آهلة بالسكان في مديرية حيس بالريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكر بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن ميليشيا الحوثي شنت قصفاً بقذائف الهاون على قرية السبعة العليا، جنوبي مدينة حيس، مما أدى إلى مقتل امرأة، وإصابة اثنين من أطفالها في السادسة والثامنة من عمريهما، بجراح خطرة.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيا قصفت منزل أحد الأهالي بقذائف الهاون، ثم أتبعته بقصف آخر في أثناء محاولات الأهالي إسعاف الجرحى، أصيب على أثره عدد من المسعفين، وتوفي أحدهم وهو شاب في الـ 30 من عمره.

وفجر اليوم، قتل الحوثيين سبعة نازحین على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وأُصیب نحو 22 آخرین، بقصف حوثي على مخیم للنازحین في حرض، شمال غربي الیمن.

وقالت مصادر وصفتها صحيفة "المشهد اليمني"، بالمطلعة: إن ميلیشیا الحوثي الانقلابیة ارتكبت فجر الیوم، مجزرة بشعة بحق المدنیین النازحین في مدیریة حرض، من جرّاء سقوط قذائف صواریخ كاتیوشا على مخیم للنازحین.

وأضافت المصادر أن أعداد الضحایا مرشحة للزیادة؛ نظراً للإصابات البالغة في النازحین من أسرة بني الحداد، مؤكداً سقوط نساء وأطفال في الحادثة.

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الثانية خلال ساعات .. مجزرة حوثية جديدة ضحاياها امرأة ومسعف
سبق

قُتل وأصيب أكثر من خمسة مدنيين من جرّاء قصف شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مناطق آهلة بالسكان في مديرية حيس بالريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكر بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن ميليشيا الحوثي شنت قصفاً بقذائف الهاون على قرية السبعة العليا، جنوبي مدينة حيس، مما أدى إلى مقتل امرأة، وإصابة اثنين من أطفالها في السادسة والثامنة من عمريهما، بجراح خطرة.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيا قصفت منزل أحد الأهالي بقذائف الهاون، ثم أتبعته بقصف آخر في أثناء محاولات الأهالي إسعاف الجرحى، أصيب على أثره عدد من المسعفين، وتوفي أحدهم وهو شاب في الـ 30 من عمره.

وفجر اليوم، قتل الحوثيين سبعة نازحین على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وأُصیب نحو 22 آخرین، بقصف حوثي على مخیم للنازحین في حرض، شمال غربي الیمن.

وقالت مصادر وصفتها صحيفة "المشهد اليمني"، بالمطلعة: إن ميلیشیا الحوثي الانقلابیة ارتكبت فجر الیوم، مجزرة بشعة بحق المدنیین النازحین في مدیریة حرض، من جرّاء سقوط قذائف صواریخ كاتیوشا على مخیم للنازحین.

وأضافت المصادر أن أعداد الضحایا مرشحة للزیادة؛ نظراً للإصابات البالغة في النازحین من أسرة بني الحداد، مؤكداً سقوط نساء وأطفال في الحادثة.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
12:55 PM

الثانية خلال ساعات .. مجزرة حوثية جديدة ضحاياها امرأة ومسعف

الانقلابيون قصفوا قرية السبعة العليا جنوبي حيس بمدافع "الهاون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل وأصيب أكثر من خمسة مدنيين من جرّاء قصف شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على مناطق آهلة بالسكان في مديرية حيس بالريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكر بيان لألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني، أن ميليشيا الحوثي شنت قصفاً بقذائف الهاون على قرية السبعة العليا، جنوبي مدينة حيس، مما أدى إلى مقتل امرأة، وإصابة اثنين من أطفالها في السادسة والثامنة من عمريهما، بجراح خطرة.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيا قصفت منزل أحد الأهالي بقذائف الهاون، ثم أتبعته بقصف آخر في أثناء محاولات الأهالي إسعاف الجرحى، أصيب على أثره عدد من المسعفين، وتوفي أحدهم وهو شاب في الـ 30 من عمره.

وفجر اليوم، قتل الحوثيين سبعة نازحین على الأقل، بينهم نساء وأطفال، وأُصیب نحو 22 آخرین، بقصف حوثي على مخیم للنازحین في حرض، شمال غربي الیمن.

وقالت مصادر وصفتها صحيفة "المشهد اليمني"، بالمطلعة: إن ميلیشیا الحوثي الانقلابیة ارتكبت فجر الیوم، مجزرة بشعة بحق المدنیین النازحین في مدیریة حرض، من جرّاء سقوط قذائف صواریخ كاتیوشا على مخیم للنازحین.

وأضافت المصادر أن أعداد الضحایا مرشحة للزیادة؛ نظراً للإصابات البالغة في النازحین من أسرة بني الحداد، مؤكداً سقوط نساء وأطفال في الحادثة.

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