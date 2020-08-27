النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1019 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1310 خلال الـ24 ساعة الماضية

بريطانيا تبلغ عن أعلى عدد يومي للإصابات بكورونا منذ 12 يونيو

تسجيل إصابة 1522 جديدة بالفيروس

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، عن أعلى عدد يومي للإصابات بـ"كوفيد-19" منذ 12 يونيو الماضي.

وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن إصابة 1522 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1048 حالة يوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى 330368.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 12 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41477.

وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية؛ وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا تبلغ عن أعلى عدد يومي للإصابات بكورونا منذ 12 يونيو
سبق

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، عن أعلى عدد يومي للإصابات بـ"كوفيد-19" منذ 12 يونيو الماضي.

وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن إصابة 1522 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1048 حالة يوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى 330368.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 12 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41477.

وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية؛ وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
06:44 PM

بريطانيا تبلغ عن أعلى عدد يومي للإصابات بكورونا منذ 12 يونيو

تسجيل إصابة 1522 جديدة بالفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
389

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس، عن أعلى عدد يومي للإصابات بـ"كوفيد-19" منذ 12 يونيو الماضي.

وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن إصابة 1522 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1048 حالة يوم الأربعاء.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى 330368.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 12 وفاة جديدة جراء عدوى فيروس كورونا المستجد، لتصل الحصيلة العامة لضحايا الجائحة في البلاد إلى 41477.

وشهدت بريطانيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة للإصابات اليومية؛ وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة المملكة المتحدة الفحوص لرصد الفيروس لتتمكن من احتوائه وتخفيف القيود التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,240
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,526
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,724
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,999

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة