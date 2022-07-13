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كيف يبيت الحجاج ليلتهم بمشعر مزدلفة في زمن كورونا؟

يتم بداخلها تقسيم الحجاج إلى مجموعات وتطبيق التباعد الاجتماعي

كشفت جولة لقناة "العربية" البروتوكول الذي سيتم من خلاله استقبال الحجاج لقضاء ليلتهم بمشعر مزدلفة، قبل النفرة إلى منى.

وأظهرت الجولة تجهيز وزارة الحج والعمرة لاستراحات مخصصة للحجاج للمكوث فيها قبل الذهاب إلى مشعر منى، يتم بداخلها تطبيق التباعد الاجتماعي، وبمقربة من مسجد المشعر الحرام.

وبحسب "العربية"، يتم تقسيم الحجاج إلى مجموعات داخل تلك الاستراحات؛ حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا المستجدّ.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كيف يبيت الحجاج ليلتهم بمشعر مزدلفة في زمن كورونا؟
سبق

كشفت جولة لقناة "العربية" البروتوكول الذي سيتم من خلاله استقبال الحجاج لقضاء ليلتهم بمشعر مزدلفة، قبل النفرة إلى منى.

وأظهرت الجولة تجهيز وزارة الحج والعمرة لاستراحات مخصصة للحجاج للمكوث فيها قبل الذهاب إلى مشعر منى، يتم بداخلها تطبيق التباعد الاجتماعي، وبمقربة من مسجد المشعر الحرام.

وبحسب "العربية"، يتم تقسيم الحجاج إلى مجموعات داخل تلك الاستراحات؛ حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا المستجدّ.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
09:03 PM

كيف يبيت الحجاج ليلتهم بمشعر مزدلفة في زمن كورونا؟

يتم بداخلها تقسيم الحجاج إلى مجموعات وتطبيق التباعد الاجتماعي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,026

كشفت جولة لقناة "العربية" البروتوكول الذي سيتم من خلاله استقبال الحجاج لقضاء ليلتهم بمشعر مزدلفة، قبل النفرة إلى منى.

وأظهرت الجولة تجهيز وزارة الحج والعمرة لاستراحات مخصصة للحجاج للمكوث فيها قبل الذهاب إلى مشعر منى، يتم بداخلها تطبيق التباعد الاجتماعي، وبمقربة من مسجد المشعر الحرام.

وبحسب "العربية"، يتم تقسيم الحجاج إلى مجموعات داخل تلك الاستراحات؛ حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا المستجدّ.

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