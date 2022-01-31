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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12271 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال لـ 229 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 12.59 نقطة، ليقفل عند مستوى 12271.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 229 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والإنماء، والعربي، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: نماء للكيماويات، والأبحاث والإعلام، والخريف، وصادرات، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.73% و6.60%.

وكانت أسهم شركات: شركة الإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، وشاكر، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية.

كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، وزين السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 79.48 نقطة، ليقفل عند مستوى 25572.12 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 61 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 670 ألف سهم، تقاسمتها 2336 صفقة.

سوق الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12271 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 12.59 نقطة، ليقفل عند مستوى 12271.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 229 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والإنماء، والعربي، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: نماء للكيماويات، والأبحاث والإعلام، والخريف، وصادرات، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.73% و6.60%.

وكانت أسهم شركات: شركة الإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، وشاكر، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية.

كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، وزين السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 79.48 نقطة، ليقفل عند مستوى 25572.12 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 61 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 670 ألف سهم، تقاسمتها 2336 صفقة.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
04:01 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:54 AM

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 12271 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال لـ 229 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 12.59 نقطة، ليقفل عند مستوى 12271.84 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 229 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 370 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 89 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: زين السعودية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات، والإنماء، والعربي، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا.

أما أسهم شركات: نماء للكيماويات، والأبحاث والإعلام، والخريف، وصادرات، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.73% و6.60%.

وكانت أسهم شركات: شركة الإنماء، وزين السعودية، وكيان السعودية، وشاكر، ودار الأركان الأكثر نشاطًا بالكمية.

كما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية، وزين السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 79.48 نقطة، ليقفل عند مستوى 25572.12 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 61 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 670 ألف سهم، تقاسمتها 2336 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

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