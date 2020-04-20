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تنفيذاً لاتفاق "أوبك+".. روسيا تأمر شركات النفط بتخفيض الإنتاج 20%

قياساً على مستويات شهر فبراير الماضي

نقلت "رويترز" عن مصدرين بصناعة النفط، اليوم الاثنين، أن وزارة الطاقة الروسية أمرت منتجي النفط المحليين بتخفيض إنتاج النفط بنحو 20 بالمائة عن متوسط مستويات فبراير.

وأوضحت مصادر مطلعة على الخطط أن وزارة الطاقة الروسية أبلغت الشركات الأسبوع الماضي بأن تخفض إنتاجها ما بين 19 بالمائة إلى 20 بالمائة عن مستويات فبراير، وهو ما سيجعل موسكو تفي بالتزاماتها في إطار اتفاق "أوبك+"، وفقاً لـ"رويترز".

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض إنتاجهم النفطي مجتمعين بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو؛ لمواجهة الفائض في الإمدادات الناجم عن أزمة فيروس "كورونا".

النفط أوبك

الرئيسية/ أخبار العالم

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تنفيذاً لاتفاق "أوبك+".. روسيا تأمر شركات النفط بتخفيض الإنتاج 20%
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدرين بصناعة النفط، اليوم الاثنين، أن وزارة الطاقة الروسية أمرت منتجي النفط المحليين بتخفيض إنتاج النفط بنحو 20 بالمائة عن متوسط مستويات فبراير.

وأوضحت مصادر مطلعة على الخطط أن وزارة الطاقة الروسية أبلغت الشركات الأسبوع الماضي بأن تخفض إنتاجها ما بين 19 بالمائة إلى 20 بالمائة عن مستويات فبراير، وهو ما سيجعل موسكو تفي بالتزاماتها في إطار اتفاق "أوبك+"، وفقاً لـ"رويترز".

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض إنتاجهم النفطي مجتمعين بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو؛ لمواجهة الفائض في الإمدادات الناجم عن أزمة فيروس "كورونا".

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
06:09 PM

تنفيذاً لاتفاق "أوبك+".. روسيا تأمر شركات النفط بتخفيض الإنتاج 20%

قياساً على مستويات شهر فبراير الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدرين بصناعة النفط، اليوم الاثنين، أن وزارة الطاقة الروسية أمرت منتجي النفط المحليين بتخفيض إنتاج النفط بنحو 20 بالمائة عن متوسط مستويات فبراير.

وأوضحت مصادر مطلعة على الخطط أن وزارة الطاقة الروسية أبلغت الشركات الأسبوع الماضي بأن تخفض إنتاجها ما بين 19 بالمائة إلى 20 بالمائة عن مستويات فبراير، وهو ما سيجعل موسكو تفي بالتزاماتها في إطار اتفاق "أوبك+"، وفقاً لـ"رويترز".

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض إنتاجهم النفطي مجتمعين بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو؛ لمواجهة الفائض في الإمدادات الناجم عن أزمة فيروس "كورونا".

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