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المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 4 عصراً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع) تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت من الساعة الثالثة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 4 عصراً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع) تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت من الساعة الثالثة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:54 AM

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 4 عصراً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع) تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت من الساعة الثالثة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً.

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