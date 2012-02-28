"باجبير" يدشن عيادة التغذية العلاجية بمركز صحي "عبدالمجيد" بجدة

رقم 24 على مستوى المحافظة خلال العامين الماضيين

افتتح مساعد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة للخدمات المساعدة، مدير إدارة المستشفيات، الدكتور محمد باجبير، صباح اليوم الثلاثاء، عيادة التغذية العلاجية بمركز صحي الأمير عبدالمجيد، والتي تعتبر العيادة رقم 24 على مستوى المحافظة خلال العامين الماضيين.

وقال مدير إدارة التغذية بصحة جدة، إبراهيم منصور، إن العيادة تهدف إلى تحسين الوضع الصحي الغذائي للأفراد عن طريق تقديم الإرشادات الغذائية، التي تعمل على تقوية المناعة وزيادة الوقاية من الأمراض الشائعة مثل: أمراض القلب، والسكتة الدماغية، والسرطان، والسكري، من خلال تقديم استشارات ووضع الخطط العلاجية للمرضى ومتابعتها من قبل متخصصين في هذا المجال.

كما يأتي افتتاح عيادة التغذية المستحدثة بالمركز بعد افتتاح عيادة الأنف والأذن والحنجرة، على أن يتوالى مستقبلآ افتتاح العديد من العيادات تشمل جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى وجود الخدمات المساندة بشكل تام كالأشعة والمختبر؛ لتقديم خدمات شاملة للمستفيدين.