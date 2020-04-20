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يتناوبان على المنصب .. "نتنياهو" و"جانتس" يتفقان على تشكيل حكومة طارئة

أنهيا عامًا من الجمود السياسي في إسرائيل

وقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقًا مع منافسه الانتخابي المنتمي للوسط بيني جانتس، اليوم (الاثنين)، لتشكيل حكومة ائتلافية طارئة، مما ينهي عامًا من الجمود السياسي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنهما سيتناوبان على منصب رئيس الوزراء على أن يشغل "نتنياهو" المنصب أولاً، وفقًا لـ"رويترز".

وأصدر حزب ليكود الذي يتزعمه "نتنياهو" وحزب أزرق أبيض الذي يقوده "جانتس" بيانًا مشتركًا، أوضح فيه أنهما وقعا اتفاقًا للوحدة بعد انتخابات إبريل وسبتمبر 2019 والثاني من مارس، التي لم يحقق فيها أي من الحزبين أغلبية حاكمة في البرلمان.

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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يتناوبان على المنصب .. "نتنياهو" و"جانتس" يتفقان على تشكيل حكومة طارئة
سبق

وقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقًا مع منافسه الانتخابي المنتمي للوسط بيني جانتس، اليوم (الاثنين)، لتشكيل حكومة ائتلافية طارئة، مما ينهي عامًا من الجمود السياسي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنهما سيتناوبان على منصب رئيس الوزراء على أن يشغل "نتنياهو" المنصب أولاً، وفقًا لـ"رويترز".

وأصدر حزب ليكود الذي يتزعمه "نتنياهو" وحزب أزرق أبيض الذي يقوده "جانتس" بيانًا مشتركًا، أوضح فيه أنهما وقعا اتفاقًا للوحدة بعد انتخابات إبريل وسبتمبر 2019 والثاني من مارس، التي لم يحقق فيها أي من الحزبين أغلبية حاكمة في البرلمان.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:37 PM

يتناوبان على المنصب .. "نتنياهو" و"جانتس" يتفقان على تشكيل حكومة طارئة

أنهيا عامًا من الجمود السياسي في إسرائيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقًا مع منافسه الانتخابي المنتمي للوسط بيني جانتس، اليوم (الاثنين)، لتشكيل حكومة ائتلافية طارئة، مما ينهي عامًا من الجمود السياسي.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنهما سيتناوبان على منصب رئيس الوزراء على أن يشغل "نتنياهو" المنصب أولاً، وفقًا لـ"رويترز".

وأصدر حزب ليكود الذي يتزعمه "نتنياهو" وحزب أزرق أبيض الذي يقوده "جانتس" بيانًا مشتركًا، أوضح فيه أنهما وقعا اتفاقًا للوحدة بعد انتخابات إبريل وسبتمبر 2019 والثاني من مارس، التي لم يحقق فيها أي من الحزبين أغلبية حاكمة في البرلمان.

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