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"الصحة" تعلن تسجيل 3379 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 157612

انخفاض للحالات بالرياض.. 1.575 إصابة جديدة بكورونا في هذه المدن

وزارة الصحة أعلنت 3379 حالة إصابة اليوم من بينها 342 حالة في جدة

سجلت الرياض اليوم، 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فيما شهدت ثلاث مدن أخرى تسجيل 907 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة، من بينها 342 حالة في جدة، و340 حالة في مكة المكرمة، والدمام 225 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 157612 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2213 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي المتعافين 101130 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة، كما كشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 55215؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.

الرياض فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انخفاض للحالات بالرياض.. 1.575 إصابة جديدة بكورونا في هذه المدن
سبق

سجلت الرياض اليوم، 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فيما شهدت ثلاث مدن أخرى تسجيل 907 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة، من بينها 342 حالة في جدة، و340 حالة في مكة المكرمة، والدمام 225 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 157612 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2213 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي المتعافين 101130 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة، كما كشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 55215؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
03:50 PM

انخفاض للحالات بالرياض.. 1.575 إصابة جديدة بكورونا في هذه المدن

وزارة الصحة أعلنت 3379 حالة إصابة اليوم من بينها 342 حالة في جدة

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
8,199

سجلت الرياض اليوم، 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فيما شهدت ثلاث مدن أخرى تسجيل 907 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة، من بينها 342 حالة في جدة، و340 حالة في مكة المكرمة، والدمام 225 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الأحد، تسجيل 3379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليصبح الإجمالي 157612 حالة، كما كشفت الوزارة عن تسجيل 2213 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي المتعافين 101130 حالة، كما أعلنت الوزارة عن 37 حالة وفاة "رحمهم الله"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1267 حالة، كما كشفت الوزارة أن الحالات النشطة بلغت 55215؛ فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2027 حالة.

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