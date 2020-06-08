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بريطانيا تبدأ في تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إليها

يراجع الإجراء كل 3 أسابيع

تفرض المملكة المتحدة على القادمين من الخارج اعتبارًا من اليوم (الاثنين) حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا؛ لتجنب استيراد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في إجراء مثير للجدل يشكّل مصدر قلق بالنسبة لقطاعي الطيران والسياحة.

ويشمل الحجر، الذي ستراجع تطبيقه الحكومة البريطانية كل ثلاثة أسابيع، جميع الوافدين عن طريق البر والبحر والجو، سواء كان المسافرون مقيمين أو غير مقيمين في المملكة المتحدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويهدف الحجر إلى تجنب استيراد إصابات جديدة بكوفيد-19، بينما بدأت البلاد منذ أوائل يونيو (حزيران) في رفع القيود التي فرضت في نهاية مارس (آذار) للحد من انتشار الوباء.

بريطانيا الحجر الصحي

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بريطانيا تبدأ في تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إليها
سبق

تفرض المملكة المتحدة على القادمين من الخارج اعتبارًا من اليوم (الاثنين) حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا؛ لتجنب استيراد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في إجراء مثير للجدل يشكّل مصدر قلق بالنسبة لقطاعي الطيران والسياحة.

ويشمل الحجر، الذي ستراجع تطبيقه الحكومة البريطانية كل ثلاثة أسابيع، جميع الوافدين عن طريق البر والبحر والجو، سواء كان المسافرون مقيمين أو غير مقيمين في المملكة المتحدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويهدف الحجر إلى تجنب استيراد إصابات جديدة بكوفيد-19، بينما بدأت البلاد منذ أوائل يونيو (حزيران) في رفع القيود التي فرضت في نهاية مارس (آذار) للحد من انتشار الوباء.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
04:04 PM

بريطانيا تبدأ في تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إليها

يراجع الإجراء كل 3 أسابيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تفرض المملكة المتحدة على القادمين من الخارج اعتبارًا من اليوم (الاثنين) حجرًا صحيًّا لمدة 14 يومًا؛ لتجنب استيراد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في إجراء مثير للجدل يشكّل مصدر قلق بالنسبة لقطاعي الطيران والسياحة.

ويشمل الحجر، الذي ستراجع تطبيقه الحكومة البريطانية كل ثلاثة أسابيع، جميع الوافدين عن طريق البر والبحر والجو، سواء كان المسافرون مقيمين أو غير مقيمين في المملكة المتحدة، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويهدف الحجر إلى تجنب استيراد إصابات جديدة بكوفيد-19، بينما بدأت البلاد منذ أوائل يونيو (حزيران) في رفع القيود التي فرضت في نهاية مارس (آذار) للحد من انتشار الوباء.

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