نفذت خيرات لحفظ النعمة بمدينة الرياض عددً من المبادرات النوعية والتي تهدف من خلالها لدعم الأسر المستفيدة من برامج وأنشطة الجمعية. يأتي هذا مواكبةً لجهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء الحجر ولتساهم في تحقيق الترابط المجتمعي بالوصول للأسر المتعففة المستحقة للمساعدة بتوفير وجبات وسلال غذائية. وقد شاركت الجمعية في مبادرة "خيرات الرياض"، حيث تمت الموافقة عليها من أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود والتي تهدف إلى دعم المبادرات الخيرية. وأوضحت الجمعية أنه من الاتفاقيات التي أبرمتها ضمن مبادرة خيرات الرياض بشأن توزيع الوجبات الغذائية على الأسر المستفيدة شركة ‫البيك للأنظمة الغذائية، ‫وقد وصل إجمالي الوجبات المقدمة منها 70,000 وجبة وعدد الوجبات من برجر كنج 4000 وجبة و17,000 وجبة قدمتها مطاعم الرومانسية و 22,560 وجبة مقدمة من ركن الوليمة، إضافة إلى 1200 وجبة من سموكي بيردز كيو، حيث إن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذه الوجبات 40,488 أسرة. كما نفذت الجمعية مبادرة "خيرات مسؤولة" والتي حرصت الجمعية على تطبيقها وتنفيذها على الأحياء التي تغطيها والتي بلغت 52 حيًا وعدد الأسر المستفيدة 900 أسرة استهدفت من خلالها توفير سلال غذائية وقد بلغت 2,317 سلة. كما قدمت حملة "معًا لأسرة واعية" والتي تهدف إلى توعية الأسر بطرق الوقاية من فايروس كورونا وتلبية احتياجاتهم الغذائية خلال الحجر المنزلي من مياه ولحوم طازجة وسلات ووجبات غدائية. كما استقبلت خيرات دعمًا من مؤسسة الملوان الوقفية بتقديمهم 69 ألف عبوة مياء و60 ذبيحة لتوزيعها على الأسر المسجلة بالجمعية . إلى هذا أطلقت الجمعية مبادرة إفطار صائم بدعم ومساهمة من الهيئة العامة للأوقاف والتي تستهدف توزيع إلى 3800 وجبة إفطار يومياً طوال شهر رمضان المبارك. من جانبه تقدم المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي بالشكر والتقدير لـ"سبق" لدعمها كشريك إعلامي لبرامج الجمعية وساهمت في التعريف بأنشطة الجمعية وما تقدمه من عمل مؤسسي نفخر في الجمعية بكونه يساهم في حفظ النعمة من الهدر والترابط بين أفراد المجتمع.

"حفظ النعمة" بالرياض توزع 100 ألف وجبة و2,317 سلة غذائية للأسر المستفيدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-03 نفذت خيرات لحفظ النعمة بمدينة الرياض عددً من المبادرات النوعية والتي تهدف من خلالها لدعم الأسر المستفيدة من برامج وأنشطة الجمعية.



يأتي هذا مواكبةً لجهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء الحجر ولتساهم في تحقيق الترابط المجتمعي بالوصول للأسر المتعففة المستحقة للمساعدة بتوفير وجبات وسلال غذائية.



وقد شاركت الجمعية في مبادرة "خيرات الرياض"، حيث تمت الموافقة عليها من أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود والتي تهدف إلى دعم المبادرات الخيرية.



وأوضحت الجمعية أنه من الاتفاقيات التي أبرمتها ضمن مبادرة خيرات الرياض بشأن توزيع الوجبات الغذائية على الأسر المستفيدة شركة ‫البيك للأنظمة الغذائية، ‫وقد وصل إجمالي الوجبات المقدمة منها 70,000 وجبة وعدد الوجبات من برجر كنج 4000 وجبة و17,000 وجبة قدمتها مطاعم الرومانسية و 22,560 وجبة مقدمة من ركن الوليمة، إضافة إلى 1200 وجبة من سموكي بيردز كيو، حيث إن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذه الوجبات 40,488 أسرة.



كما نفذت الجمعية مبادرة "خيرات مسؤولة" والتي حرصت الجمعية على تطبيقها وتنفيذها على الأحياء التي تغطيها والتي بلغت 52 حيًا وعدد الأسر المستفيدة 900 أسرة استهدفت من خلالها توفير سلال غذائية وقد بلغت 2,317 سلة.



كما قدمت حملة "معًا لأسرة واعية" والتي تهدف إلى توعية الأسر بطرق الوقاية من فايروس كورونا وتلبية احتياجاتهم الغذائية خلال الحجر المنزلي من مياه ولحوم طازجة وسلات ووجبات غدائية. كما استقبلت خيرات دعمًا من مؤسسة الملوان الوقفية بتقديمهم 69 ألف عبوة مياء و60 ذبيحة لتوزيعها على الأسر المسجلة بالجمعية .



إلى هذا أطلقت الجمعية مبادرة إفطار صائم بدعم ومساهمة من الهيئة العامة للأوقاف والتي تستهدف توزيع إلى 3800 وجبة إفطار يومياً طوال شهر رمضان المبارك.



من جانبه تقدم المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي بالشكر والتقدير لـ"سبق" لدعمها كشريك إعلامي لبرامج الجمعية وساهمت في التعريف بأنشطة الجمعية وما تقدمه من عمل مؤسسي نفخر في الجمعية بكونه يساهم في حفظ النعمة من الهدر والترابط بين أفراد المجتمع.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 03:01 PM

"حفظ النعمة" بالرياض توزع 100 ألف وجبة و2,317 سلة غذائية للأسر المستفيدة السبيعي قدم شكره لـ"سبق" لكونها شريكًا إعلاميًا لبرامج الجمعية والتعريف بمبادراتها





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نفذت خيرات لحفظ النعمة بمدينة الرياض عددً من المبادرات النوعية والتي تهدف من خلالها لدعم الأسر المستفيدة من برامج وأنشطة الجمعية.



يأتي هذا مواكبةً لجهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء الحجر ولتساهم في تحقيق الترابط المجتمعي بالوصول للأسر المتعففة المستحقة للمساعدة بتوفير وجبات وسلال غذائية.



وقد شاركت الجمعية في مبادرة "خيرات الرياض"، حيث تمت الموافقة عليها من أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود والتي تهدف إلى دعم المبادرات الخيرية.



وأوضحت الجمعية أنه من الاتفاقيات التي أبرمتها ضمن مبادرة خيرات الرياض بشأن توزيع الوجبات الغذائية على الأسر المستفيدة شركة ‫البيك للأنظمة الغذائية، ‫وقد وصل إجمالي الوجبات المقدمة منها 70,000 وجبة وعدد الوجبات من برجر كنج 4000 وجبة و17,000 وجبة قدمتها مطاعم الرومانسية و 22,560 وجبة مقدمة من ركن الوليمة، إضافة إلى 1200 وجبة من سموكي بيردز كيو، حيث إن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذه الوجبات 40,488 أسرة.



كما نفذت الجمعية مبادرة "خيرات مسؤولة" والتي حرصت الجمعية على تطبيقها وتنفيذها على الأحياء التي تغطيها والتي بلغت 52 حيًا وعدد الأسر المستفيدة 900 أسرة استهدفت من خلالها توفير سلال غذائية وقد بلغت 2,317 سلة.



كما قدمت حملة "معًا لأسرة واعية" والتي تهدف إلى توعية الأسر بطرق الوقاية من فايروس كورونا وتلبية احتياجاتهم الغذائية خلال الحجر المنزلي من مياه ولحوم طازجة وسلات ووجبات غدائية. كما استقبلت خيرات دعمًا من مؤسسة الملوان الوقفية بتقديمهم 69 ألف عبوة مياء و60 ذبيحة لتوزيعها على الأسر المسجلة بالجمعية .



إلى هذا أطلقت الجمعية مبادرة إفطار صائم بدعم ومساهمة من الهيئة العامة للأوقاف والتي تستهدف توزيع إلى 3800 وجبة إفطار يومياً طوال شهر رمضان المبارك.



من جانبه تقدم المشرف العام على الجمعية عبدالله السبيعي بالشكر والتقدير لـ"سبق" لدعمها كشريك إعلامي لبرامج الجمعية وساهمت في التعريف بأنشطة الجمعية وما تقدمه من عمل مؤسسي نفخر في الجمعية بكونه يساهم في حفظ النعمة من الهدر والترابط بين أفراد المجتمع.