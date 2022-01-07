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إلغاء إقامة المناسبات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض، عن منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به.

وأوضحت إدارة المهرجان، أن قرارها يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وحمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن إدارة المهرجان، عملت مؤخراً على تفعيل إجراءات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا" داخل منصة العرض الرئيسة، وفي بوابات الدخول، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إلغاء إقامة المناسبات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض، عن منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به.

وأوضحت إدارة المهرجان، أن قرارها يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وحمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن إدارة المهرجان، عملت مؤخراً على تفعيل إجراءات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا" داخل منصة العرض الرئيسة، وفي بوابات الدخول، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
03:51 PM

إلغاء إقامة المناسبات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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7,250

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض، عن منع وإيقاف إقامة الحفلات والمناسبات على أرض المهرجان والمنطقة المحيطة به.

وأوضحت إدارة المهرجان، أن قرارها يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية المقررة من الجهات المختصة، وحمايةً للمجتمع من تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن إدارة المهرجان، عملت مؤخراً على تفعيل إجراءات التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق "توكلنا" داخل منصة العرض الرئيسة، وفي بوابات الدخول، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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