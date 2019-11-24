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توقيع اتفاقية مجتمعية بين نادي المحمل بثادق وديوانية آل حسين التاريخية

تهدف لخلق فرص ومبادرات في المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية

وقع نادي المحمل الرياضي بمحافظة ثادق، وديوانية آل حسين التاريخية، اتفاقية شراكة مجتمعية.

جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز وعدد من رموز العمل التطوعي والاجتماعي ومن أبناء جمعية "إنسان".

مثل الديوانية: المشرف العام عبدالعزيز الحسين، فيما مثل النادي في هذا الجانب: رئيس نادي المحمل عبدالرحمن السويلم.

نظمت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة ثادق، توقيع الاتفاقية والاحتفاء بالحضور والضيوف.

وأوضح رئيس الديوانية أن الاتفاقية تهدف إلى عقد شراكة مجتمعية وخلق فرص ومبادرات في المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والتوعوية، وتفعيل المبادرات المجتمعية بين الطرفين، والاستفادة من الخبرات والاستشارات والبرامج المجتمعية والتطوعية التي تنفذها الديوانية بمسار المسؤولية الاجتماعية، بالشراكة مع القطاعات والمؤسسات والجمعيات بالمجتمع.

من جانبه قال رئيس نادي المحمل: إن هذه الاتفاقية ستعزز من أعمالنا وتفعيل برامجنا المجتمعية والتطوعية والثقافية بالمحافظة، وتحقق تطلعات وطموحات أبنائها من خلال مشاركتهم بمبادرات المسؤولية الاجتماعية والتواصل والعمل الثقافي والمجتمعي والتطوعي.

وفي ختام الاحتفال قدم رئيس النادي "السويلم" درعًا تذكاريًا للأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، ودرعًا آخر للمشرف العام على ديوانية الحسين التاريخية عبد العزيز الحسن؛ تقديرًا لحضورهم وزيارتهم للمحافظة.

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توقيع اتفاقية مجتمعية بين نادي المحمل بثادق وديوانية آل حسين التاريخية
سبق

وقع نادي المحمل الرياضي بمحافظة ثادق، وديوانية آل حسين التاريخية، اتفاقية شراكة مجتمعية.

جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز وعدد من رموز العمل التطوعي والاجتماعي ومن أبناء جمعية "إنسان".

مثل الديوانية: المشرف العام عبدالعزيز الحسين، فيما مثل النادي في هذا الجانب: رئيس نادي المحمل عبدالرحمن السويلم.

نظمت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة ثادق، توقيع الاتفاقية والاحتفاء بالحضور والضيوف.

وأوضح رئيس الديوانية أن الاتفاقية تهدف إلى عقد شراكة مجتمعية وخلق فرص ومبادرات في المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والتوعوية، وتفعيل المبادرات المجتمعية بين الطرفين، والاستفادة من الخبرات والاستشارات والبرامج المجتمعية والتطوعية التي تنفذها الديوانية بمسار المسؤولية الاجتماعية، بالشراكة مع القطاعات والمؤسسات والجمعيات بالمجتمع.

من جانبه قال رئيس نادي المحمل: إن هذه الاتفاقية ستعزز من أعمالنا وتفعيل برامجنا المجتمعية والتطوعية والثقافية بالمحافظة، وتحقق تطلعات وطموحات أبنائها من خلال مشاركتهم بمبادرات المسؤولية الاجتماعية والتواصل والعمل الثقافي والمجتمعي والتطوعي.

وفي ختام الاحتفال قدم رئيس النادي "السويلم" درعًا تذكاريًا للأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، ودرعًا آخر للمشرف العام على ديوانية الحسين التاريخية عبد العزيز الحسن؛ تقديرًا لحضورهم وزيارتهم للمحافظة.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
06:36 PM

توقيع اتفاقية مجتمعية بين نادي المحمل بثادق وديوانية آل حسين التاريخية

تهدف لخلق فرص ومبادرات في المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع نادي المحمل الرياضي بمحافظة ثادق، وديوانية آل حسين التاريخية، اتفاقية شراكة مجتمعية.

جاء ذلك بحضور الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز وعدد من رموز العمل التطوعي والاجتماعي ومن أبناء جمعية "إنسان".

مثل الديوانية: المشرف العام عبدالعزيز الحسين، فيما مثل النادي في هذا الجانب: رئيس نادي المحمل عبدالرحمن السويلم.

نظمت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بمحافظة ثادق، توقيع الاتفاقية والاحتفاء بالحضور والضيوف.

وأوضح رئيس الديوانية أن الاتفاقية تهدف إلى عقد شراكة مجتمعية وخلق فرص ومبادرات في المجالات الدينية والثقافية والاجتماعية والتوعوية، وتفعيل المبادرات المجتمعية بين الطرفين، والاستفادة من الخبرات والاستشارات والبرامج المجتمعية والتطوعية التي تنفذها الديوانية بمسار المسؤولية الاجتماعية، بالشراكة مع القطاعات والمؤسسات والجمعيات بالمجتمع.

من جانبه قال رئيس نادي المحمل: إن هذه الاتفاقية ستعزز من أعمالنا وتفعيل برامجنا المجتمعية والتطوعية والثقافية بالمحافظة، وتحقق تطلعات وطموحات أبنائها من خلال مشاركتهم بمبادرات المسؤولية الاجتماعية والتواصل والعمل الثقافي والمجتمعي والتطوعي.

وفي ختام الاحتفال قدم رئيس النادي "السويلم" درعًا تذكاريًا للأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، ودرعًا آخر للمشرف العام على ديوانية الحسين التاريخية عبد العزيز الحسن؛ تقديرًا لحضورهم وزيارتهم للمحافظة.

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