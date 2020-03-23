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علماء روس يبتكرون مادة مطهرة قد تحمي من فيروس كورونا

حماية فعالة للأسطح لفترة زمنية طويلة من الفطريات والميكروبات

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة كبردينو-بلقاريا الروسية، أن علماء مركز المواد المتقدمة والتقنيات المضافة ابتكروا مواد بوليميرية مطهرة يمكن أن تحمي من فيروس كورونا.

وجاء في بيان الجامعة، "حصل علماء مركز المواد المتقدمة والتقنيات المضافة، على براءة اختراع لابتكارهم.. وأكدت نتائج التجارب المخبرية، الخصائص المطهرة لهذه المواد، وعدم سميتها، وأنها غير ضارة بالإنسان إطلاقاً".

ووفق "روسيا اليوم" يشير البيان إلى أن هذه المواد استُخدمت يوم الجمعة 20 مارس الجاري في تطهير جدران مبنى الجامعة.

وجاء في البيان "تضمن هذه المواد حماية فعالة للأسطح لفترة زمنية طويلة من مختلف الفطريات والميكروبات، لذلك يجب استخدامها في تطهير مقابض الأبواب والدرابزين وأزرار المصاعد في مباني الجامعة".

ويضيف البيان، يدرس علماء الجامعة حالياً مستوى فعاليتها وتأثيرها في الخصائص البيولوجية وبنية أنواع فيروس كورونا المعدية.

فيروس كورونا الجديد

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علماء روس يبتكرون مادة مطهرة قد تحمي من فيروس كورونا
سبق

أعلن المكتب الإعلامي لجامعة كبردينو-بلقاريا الروسية، أن علماء مركز المواد المتقدمة والتقنيات المضافة ابتكروا مواد بوليميرية مطهرة يمكن أن تحمي من فيروس كورونا.

وجاء في بيان الجامعة، "حصل علماء مركز المواد المتقدمة والتقنيات المضافة، على براءة اختراع لابتكارهم.. وأكدت نتائج التجارب المخبرية، الخصائص المطهرة لهذه المواد، وعدم سميتها، وأنها غير ضارة بالإنسان إطلاقاً".

ووفق "روسيا اليوم" يشير البيان إلى أن هذه المواد استُخدمت يوم الجمعة 20 مارس الجاري في تطهير جدران مبنى الجامعة.

وجاء في البيان "تضمن هذه المواد حماية فعالة للأسطح لفترة زمنية طويلة من مختلف الفطريات والميكروبات، لذلك يجب استخدامها في تطهير مقابض الأبواب والدرابزين وأزرار المصاعد في مباني الجامعة".

ويضيف البيان، يدرس علماء الجامعة حالياً مستوى فعاليتها وتأثيرها في الخصائص البيولوجية وبنية أنواع فيروس كورونا المعدية.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:08 PM

علماء روس يبتكرون مادة مطهرة قد تحمي من فيروس كورونا

حماية فعالة للأسطح لفترة زمنية طويلة من الفطريات والميكروبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المكتب الإعلامي لجامعة كبردينو-بلقاريا الروسية، أن علماء مركز المواد المتقدمة والتقنيات المضافة ابتكروا مواد بوليميرية مطهرة يمكن أن تحمي من فيروس كورونا.

وجاء في بيان الجامعة، "حصل علماء مركز المواد المتقدمة والتقنيات المضافة، على براءة اختراع لابتكارهم.. وأكدت نتائج التجارب المخبرية، الخصائص المطهرة لهذه المواد، وعدم سميتها، وأنها غير ضارة بالإنسان إطلاقاً".

ووفق "روسيا اليوم" يشير البيان إلى أن هذه المواد استُخدمت يوم الجمعة 20 مارس الجاري في تطهير جدران مبنى الجامعة.

وجاء في البيان "تضمن هذه المواد حماية فعالة للأسطح لفترة زمنية طويلة من مختلف الفطريات والميكروبات، لذلك يجب استخدامها في تطهير مقابض الأبواب والدرابزين وأزرار المصاعد في مباني الجامعة".

ويضيف البيان، يدرس علماء الجامعة حالياً مستوى فعاليتها وتأثيرها في الخصائص البيولوجية وبنية أنواع فيروس كورونا المعدية.

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