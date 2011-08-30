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هيئة تنظيم الكهرباء توضح آلية الشكاوى المتعلقة بالخدمات

أكدت حرصها على أن تكون الخطوات واضحة ومتاحة وميسرة

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حرصها على أن تكون خطوات تقديم الشكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية واضحة ومتاحة وميسرة، وذلك في حالة لم يكن المستهلك راضياً عن بعض الخدمات المقدمة أو واجه تقصيراً في الحصول على الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن المستهلك هو محور اهتمامها، حيث تبين اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية وواجباتهم.

وأشارت الهيئة أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له، مثل: (التأخير في إيصال الخدمة، وحساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة، وتعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه، وفصل الخدمة أو التأخر في إعادتها، والتعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها، وانقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.

وبيّنت الهيئة أنه لضمان حقوق المستهلكين، فإنه في حال وقوع أي من هذه الحالات، فإن عليه اتباع الخطوات الآتية:

1- التواصل مع مقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه.

2- يلتزم مقدم الخدمة بحل شكاوى الفواتير المقدمة له من المستهلكين خلال (10) أيام عمل، و(30) يوم عمل للشكاوى الأخرى.

3- إذا لم يكن المستهلك راضياً بنتيجة حل الشكوى من قِبل مقدم الخدمة، فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa) أو الاتصال بهاتف الهيئة المجاني (8001259000).

4- إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت إليها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء).

5- إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات، فإنه يحق له أن يتظلم منه لدى المحكمة الإدارية خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ويمكن للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم من خلال دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقع الهيئة.

هيئة تنظيم الكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة تنظيم الكهرباء توضح آلية الشكاوى المتعلقة بالخدمات
سبق

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حرصها على أن تكون خطوات تقديم الشكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية واضحة ومتاحة وميسرة، وذلك في حالة لم يكن المستهلك راضياً عن بعض الخدمات المقدمة أو واجه تقصيراً في الحصول على الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن المستهلك هو محور اهتمامها، حيث تبين اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية وواجباتهم.

وأشارت الهيئة أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له، مثل: (التأخير في إيصال الخدمة، وحساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة، وتعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه، وفصل الخدمة أو التأخر في إعادتها، والتعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها، وانقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.

وبيّنت الهيئة أنه لضمان حقوق المستهلكين، فإنه في حال وقوع أي من هذه الحالات، فإن عليه اتباع الخطوات الآتية:

1- التواصل مع مقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه.

2- يلتزم مقدم الخدمة بحل شكاوى الفواتير المقدمة له من المستهلكين خلال (10) أيام عمل، و(30) يوم عمل للشكاوى الأخرى.

3- إذا لم يكن المستهلك راضياً بنتيجة حل الشكوى من قِبل مقدم الخدمة، فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa) أو الاتصال بهاتف الهيئة المجاني (8001259000).

4- إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت إليها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء).

5- إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات، فإنه يحق له أن يتظلم منه لدى المحكمة الإدارية خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ويمكن للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم من خلال دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقع الهيئة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
11:39 AM

هيئة تنظيم الكهرباء توضح آلية الشكاوى المتعلقة بالخدمات

أكدت حرصها على أن تكون الخطوات واضحة ومتاحة وميسرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
984

أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حرصها على أن تكون خطوات تقديم الشكوى إلى مقدم الخدمة الكهربائية واضحة ومتاحة وميسرة، وذلك في حالة لم يكن المستهلك راضياً عن بعض الخدمات المقدمة أو واجه تقصيراً في الحصول على الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن المستهلك هو محور اهتمامها، حيث تبين اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة بالتفصيل حقوق المستهلكين إزاء مقدمي الخدمة الكهربائية وواجباتهم.

وأشارت الهيئة أن المستهلك قد لا يكون راضياً عن بعض الخدمات المقدمة له، مثل: (التأخير في إيصال الخدمة، وحساب المبلغ المستحق لقاء تقديم الخدمة، وتعريفة الاستهلاك المطبقة على استهلاكه، وفصل الخدمة أو التأخر في إعادتها، والتعامل مع الشكاوى والتأخر في حلها، وانقطاع الخدمة الكهربائية بصورة متكررة.

وبيّنت الهيئة أنه لضمان حقوق المستهلكين، فإنه في حال وقوع أي من هذه الحالات، فإن عليه اتباع الخطوات الآتية:

1- التواصل مع مقدم الخدمة وتقديم شكواه إليه.

2- يلتزم مقدم الخدمة بحل شكاوى الفواتير المقدمة له من المستهلكين خلال (10) أيام عمل، و(30) يوم عمل للشكاوى الأخرى.

3- إذا لم يكن المستهلك راضياً بنتيجة حل الشكوى من قِبل مقدم الخدمة، فيمكن للمستهلك تقديم شكواه إلى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa) أو الاتصال بهاتف الهيئة المجاني (8001259000).

4- إذا لم يقتنع المستهلك بنتيجة الشكوى التي توصلت إليها الهيئة فبإمكانه التقدم مباشرة إلى (لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء).

5- إذا لم يقتنع المستهلك بقرار لجنة فض المنازعات، فإنه يحق له أن يتظلم منه لدى المحكمة الإدارية خلال فترة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

ويمكن للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم وواجباتهم من خلال دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقع الهيئة.

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