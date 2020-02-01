"وقعت في شرّ أعمالها".. أرادت رفع دعوى طلاق فطلبت رقم الطوارئ

لم تكن في كامل وعيها

اتهمت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية امرأة بسوء استخدام نظام الاتصال والرسائل النصية لخط الطوارئ "911" في أثناء بحثها عن كيفية طلب الطلاق؛ لأنها ببساطة كانت تجهل الإجراءات المتبعة في حالات كهذه، ولأنها لم تكن في كامل وعيها.

وحسب موقع قناة "الحرة"، فقد حاولت السيدة سيلفيا شوميكر؛ 69 عاماً، مراراً وتكراراً الاتصال بخط الطوارئ من هاتفها الشخصي لتسأل عن كيفية الحصول على محام ورفع دعوى طلاق، في حين أجابها المركز مرات عدة أنّ المسألة ليست من اختصاصهم.

وكانت النتيجة توجُّهَ الشرطة إلى مقر إقامة الزوجة الغاضبة في ساعة متأخرة من ليل الجمعة.

وحسب ما ورد في التقرير، فإن شوميكر؛ كانت في حالة سُكر شديدة، وأشار التقرير إلى أنه سبق للسيدة أن اتصلت في السابق لتشكو زوجها لكن دون أن تعطي لشكواها طابعاً جنائياً.

وتمّ إلقاء القبض على شوميكر؛ واتهامها بسوء استخدام خدمة الطوارئ "911" وإلى حد الساعة لم ترشح معلومات بخصوص مثولها أمام المحكمة.