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ضبط قوارب صيد تستخدم شباك النايلون المحظورة بفرسان

حررت محاضر لأصحابها تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بجزيرة فرسان، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأوضحت الوزارة أن الفرق التفتيشية بفرع الوزارة بمنطقة جازان قاموا بعمل جولة للجزر والمصائد الشمالية، وتم ضبط عدد من الصيادين المخالفين أثناء استخدامهم الشباك النايلون المحظورة في مياه المملكة الإقليمية.

وأفادت أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

يذكر أن هناك ثمانية أنواع لشباك الصيد محظور استخدامها في المملكة، هي: الشباك النايلون أحادية الخيط، والشباك النايلون متعددة الخيوط، والشباك ثلاثية الطبقات، وشباك الأسماك التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 2 بوصة، والشباك الخيشومية (مناصب) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 3.75 بوصة وطولها أكثر من 2400م وعمقها 3م، وشباك الجر القاعي للروبيان (كوفية الروبيان) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 1.5 بوصة، وشباك الجر القاعي للأسماك، وأخيراً الشباك الخيشومية العائمة المتحركة.

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ضبط قوارب صيد تستخدم شباك النايلون المحظورة بفرسان
سبق

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بجزيرة فرسان، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأوضحت الوزارة أن الفرق التفتيشية بفرع الوزارة بمنطقة جازان قاموا بعمل جولة للجزر والمصائد الشمالية، وتم ضبط عدد من الصيادين المخالفين أثناء استخدامهم الشباك النايلون المحظورة في مياه المملكة الإقليمية.

وأفادت أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

يذكر أن هناك ثمانية أنواع لشباك الصيد محظور استخدامها في المملكة، هي: الشباك النايلون أحادية الخيط، والشباك النايلون متعددة الخيوط، والشباك ثلاثية الطبقات، وشباك الأسماك التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 2 بوصة، والشباك الخيشومية (مناصب) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 3.75 بوصة وطولها أكثر من 2400م وعمقها 3م، وشباك الجر القاعي للروبيان (كوفية الروبيان) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 1.5 بوصة، وشباك الجر القاعي للأسماك، وأخيراً الشباك الخيشومية العائمة المتحركة.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
03:29 PM

ضبط قوارب صيد تستخدم شباك النايلون المحظورة بفرسان

حررت محاضر لأصحابها تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم

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مسلّم الهواملة - الرياض
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2,652

ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدداً من القوارب المخالفة لنظام صيد واستثمار حماية الثروات المائية بالمملكة بجزيرة فرسان، وحررت محضر ضبط بالواقعة تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأوضحت الوزارة أن الفرق التفتيشية بفرع الوزارة بمنطقة جازان قاموا بعمل جولة للجزر والمصائد الشمالية، وتم ضبط عدد من الصيادين المخالفين أثناء استخدامهم الشباك النايلون المحظورة في مياه المملكة الإقليمية.

وأفادت أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية.

يذكر أن هناك ثمانية أنواع لشباك الصيد محظور استخدامها في المملكة، هي: الشباك النايلون أحادية الخيط، والشباك النايلون متعددة الخيوط، والشباك ثلاثية الطبقات، وشباك الأسماك التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 2 بوصة، والشباك الخيشومية (مناصب) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 3.75 بوصة وطولها أكثر من 2400م وعمقها 3م، وشباك الجر القاعي للروبيان (كوفية الروبيان) التي تقل فتحة الشبك (العين) فيها عن 1.5 بوصة، وشباك الجر القاعي للأسماك، وأخيراً الشباك الخيشومية العائمة المتحركة.

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