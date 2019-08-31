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معارك "كتاف": مقتل قائد محور صعدة.. والطيران يقصف عدداً من التحصينات

الجيش اليمني يحرر عدداً من التباب

حققت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تقدماً جديداً في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة، فيما قُتِل عدد من القيادات الحوثية منها العميد ركن أمين الحميري، ‏المسؤول عن قيادة محور صعدة عسكرياً.

وبينت مصادر صحفية أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة، في تلك التباب بالتزامن قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها. ‏

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

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معارك "كتاف": مقتل قائد محور صعدة.. والطيران يقصف عدداً من التحصينات
سبق

حققت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تقدماً جديداً في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة، فيما قُتِل عدد من القيادات الحوثية منها العميد ركن أمين الحميري، ‏المسؤول عن قيادة محور صعدة عسكرياً.

وبينت مصادر صحفية أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة، في تلك التباب بالتزامن قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها. ‏

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
04:30 PM

معارك "كتاف": مقتل قائد محور صعدة.. والطيران يقصف عدداً من التحصينات

الجيش اليمني يحرر عدداً من التباب

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فهد كاملي - جازان
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حققت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، تقدماً جديداً في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة، فيما قُتِل عدد من القيادات الحوثية منها العميد ركن أمين الحميري، ‏المسؤول عن قيادة محور صعدة عسكرياً.

وبينت مصادر صحفية أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي المتمردة، في تلك التباب بالتزامن قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها. ‏

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

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